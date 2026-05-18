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टोयोटा की कारों की तगड़ी सेल, अप्रैल 2026 में बिकी कुल 32,086 गाड़ियां, सेल में आया जबरदस्त उछाल

कंपनी ने अपनी फॉर्च्यूनर, हाइक्रॉस, हाइराइडर, ग्लैंजा, रुमियन, टैसर और इन्नोवा क्रिस्टा आदी पर काफी अच्छी सेल की है. चलिए जानते हैं टोयोटा ने इस बार कुल कितनी यूनिट्स की सेल की है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 18, 2026 5:30:09 PM IST

टोयोटा की कारों की तगड़ी सेल, अप्रैल 2026 में बिकी कुल 32,086 गाड़ियां, सेल में आया जबरदस्त उछाल


Toyota Kirloskar Motor Sales April 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हर महीने एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च होती हैं. कुछ कारों की सेल काफी बंपर होती है तो वहीं कुछ कारें बिक्री के मामले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं. साल के आखिर में यानि मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, जिसमें बक्री का पूरा हिसाब होता है. वहीं, अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरु हो जाता है, जिसमें नए तरीके से गाड़ियों की सेल की जाती है. अप्रैल 2026 कार निर्माता कंपनी टोयोटा के लिए काफी खास रहा है. टोयोटा ने इस महीने हजारों यूनिट्स सेल करके खुद को टॉप सेलिंग कार कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है.

कंपनी ने अपनी फॉर्च्यूनर, हाइक्रॉस, हाइराइडर, ग्लैंजा, रुमियन, टैसर और इन्नोवा क्रिस्टा आदी पर काफी अच्छी सेल की है. चलिए जानते हैं टोयोटा ने इस बार कुल कितनी यूनिट्स की सेल की है. 

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Toyota Kirloskar Motor Sales April 2026: 32,086 कारों की सेल 

टोयोटा की अप्रैल 2026 की सेल्स रिपोर्ट की मानें तो कंपनी ने इस बार कुल 32,086 कारों को सेल किया है. जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2026 में कंपनी द्वारा इतनी कारें बेचने के बाद से टोयोटा ने अपनी सेल में कुल 17 फीसदी की बढ़त दर्ज की है. माना जा रहा है कि भारत में टोयोटा की बिक्री 21 फीसदी से बढ़कर 30,159 यूनिट्स रहीं. हालांकि, कंपनी के एक्सपोर्ट में कुछ कटौती भी देखी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Innova और Fortuner जैसे मॉडल्स की मांग अन्य कारों के मुकाबले काफी अच्छी बनी रही. सबसे ज्यादा सेल इन कारों की दर्ज की गई है. 

हाइब्रिड कारों की सेल पर भी मजबूत पकड़ 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा ने हाइब्रिड कारों की सेल पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. डेटा की मानें तो इस साल यानि अप्रैल 2026 में Toyota Innova Hycross की कुल 4,100 यूनिट्स की सेल हुई है, जिसके साथ ही साथ Toyota Hyryder की भी 2,657 यूनिट्स की बिक्री की गई है, जोकि हाइब्रिड कारों की लिस्ट में शुमार है. 

ये भी पढ़ें:-दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा और सस्ता? EV Policy 2.0 से किन-किन वाहनों पर मिलेगा फायदा जानें

Tags: Toyota cars
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