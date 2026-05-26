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अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप कारें, पहले नंबर पर रही Swift Dzire, लिस्ट में Tata Punch भी शामिल

इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि किस कार निर्माता कंपनी ने अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा सेल की है. हालांकि, लिस्ट में केवल मारुति ही नहीं बल्कि, टाटा और हुंडई जैसी अन्य भी कई कारें शामिल हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 26, 2026 1:06:37 PM IST

अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप कारें, पहले नंबर पर रही Swift Dzire, लिस्ट में Tata Punch भी शामिल


Top selling cars in april 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में हैचबैक कारों का जलव अभी भी बना हआ है. हैचबैक को फैमिली के लिए एक अच्छी और परफेक्ट कार माना जाता है. यही कारण है कि आज भी लोग बड़ी सेडान और एसयूवी कारों की तुलना में हैचपबैक को ज्यादा किफायती मानते हैं. इसका पता इन कारों की सेल्स यानि बिक्री से पता लगता है. अप्रेल 2026 में भारत में कुछ कारों ने सेल्स में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. ऐसे में WagonR, Baleno और Swift जैसी गाड़ियों ने टॉप परफॉर्म किया है.

इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि किस कार निर्माता कंपनी ने अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा सेल की है. हालांकि, लिस्ट में केवल मारुति ही नहीं बल्कि, टाटा और हुंडई जैसी अन्य भी कई कारें शामिल हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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1. स्विफ्ट डिजायर

अप्रैल 2026 में सेल्स की बात की जाए तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर ने अच्छी-खासी बाजी मारी है. कंपनी द्वारा पिछले महीने कुल 23,580 यूनिट्स की सेल की गई है. इस आंकड़े के मुताबिक यह माना जा रहा है कि कार की सेल्स में कुल 38.74 फीसदी की बढ़त देखी गई है. कमर्शियल यूज के साथ ही साथ इस कार के पर्सनल इस्तेमाल की मांग भी काफी तेज है. लोग आज भी इस कार की डिमांड काफी करते हैं. 

2. टाटा पंच 

देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के साथ-साथ टाटा पंच की मजबूती बिक्री के मामले में भी किसी से कम नहीं है. भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस कार को न केवल लुक्स पर बल्कि इसकी भारी-भरकम बॉडी के दम पर भी काफी पसंद किया जाता है. अब लोग इस कार के ईवी वेरिएंट की भी मांग कर रहे हैं. डेटा के मुताबिक पिछले महीने यानि अप्रैल में पेट्रोल और ईवी दोनों वैरिएंट्स मिलाकर इस कार की कुल 19,107 यूनिट्स की बिक्री हुई है. 

3. मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स 

मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स एक शानदार कार है, जिसने कम समय में ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी अच्छी-खासी लोकप्रियता बनाई है. इस कार की कुल बिक्री 18,829 यूनिट्स की हुई हैं. माना जा रहा है कि इस कार की सेल में कुल 31 फीसदी का इजाफा देखने के लिए मिला है. यूजर्स को इस कार का लुक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. 

Tags: Top Selling Cars
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