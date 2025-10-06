ऑफिस और सिटी राइड के लिए टॉप-5 बाइक्स, देखें पूरी लिस्ट और फीचर्स; कीमत 55,100 से शुरू!
अब 55,000 से 75,000 रुपये के बजट में शहर में ऑफिस आने-जाने या रोजमर्रा के राइड के लिए बेहतरीन विकल्प मिलते हैं. टीवीएस, हीरो, बजाज और होंडा जैसी कंपनियों ने अपने दाम घटाए हैं.

By: Renu chouhan | Published: October 6, 2025 10:05:14 AM IST

भारतीय बाइक मार्केट में GST कट के बाद किफायती और हाई माइलेज बाइक्स की मांग बढ़ गई है. अब 55,000 से 75,000 रुपये के बजट में शहर में ऑफिस आने-जाने या रोजमर्रा के राइड के लिए बेहतरीन विकल्प मिलते हैं. टीवीएस, हीरो, बजाज और होंडा जैसी कंपनियों ने अपने दाम घटाए हैं. आइए जानते हैं ऑफिस और सिटी राइड के लिए सबसे बढ़िया 5 बाइक्स.

1. TVS Sport
TVS Sport देश की सबसे किफायती और हाई माइलेज बाइक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹55,100 है. इसमें 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 8.18bhp की पावर और 8.7Nm टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक 80 kmpl तक का माइलेज देती है. फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED DRL, इकोनॉमी मोड इंडिकेटर और अलॉय व्हील्स शामिल हैं. ऑफिस और शहर के लिए यह कम खर्चीली और भरोसेमंद बाइक है.

2. Hero HF Deluxe
Hero HF Deluxe सिंपल डिजाइन और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹55,992 है. इसमें 97.2cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन है, जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 70 kmpl है. बाइक में i3S टेक्नोलॉजी (आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम) है, जो फ्यूल बचाने में मदद करता है. ग्रामीण इलाकों में इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं और मेंटेनेंस लागत बहुत कम है.

3. Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट दोनों में बेहतरीन है. इसकी कीमत ₹65,407 है. इसमें 102cc का DTS-i इंजन है, जो 7.9bhp पावर और 8.34Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 70 kmpl तक का माइलेज देती है. फीचर्स में SNS सस्पेंशन, लॉन्ग सीट, फ्यूल गेज और इलेक्ट्रिक स्टार्ट शामिल हैं. लंबी दूरी की सवारी के लिए Platina सबसे उपयुक्त है.

4. Hero Splendor Plus
Hero Splendor Plus भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है. इसकी कीमत ₹73,902 है. इसमें 97.2cc का इंजन है, जो 8bhp की पावर और 8.05Nm टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 70 kmpl है. फीचर्स में xSens टेक्नोलॉजी, IBS ब्रेकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड इंडिकेटर और नए ग्राफिक्स शामिल हैं. भरोसेमंद इंजन और फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन इसे लोकप्रिय बनाते हैं.

5. Honda Shine 100
Honda Shine 100 रग्ड डिजाइन और हाई माइलेज के लिए पसंद की जाती है. इसकी कीमत ₹63,190 है. इसमें 98.98cc का इंजन है, जो 7.28bhp पावर और 8.04Nm टॉर्क देता है. माइलेज लगभग 65 kmpl है. फीचर्स में eSP टेक्नोलॉजी, PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, अलॉय व्हील्स और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ शामिल हैं. 

