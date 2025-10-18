Home > टेक - ऑटो > धनतेरस 2025 पर घर बैठे खरीदें असली सोना-चांदी! जानिए 11 भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट्स

अब टेक्नोलॉजी ने इस परंपरा को और आसान बना दिया है. अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे असली सोना और चांदी खरीद सकते हैं, चाहे वह डिजिटल रूप में हो या फिजिकल. यहां हम बता रहे हैं टॉप 11 भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स.

By: Renu chouhan | Published: October 18, 2025 2:11:50 PM IST

धनतेरस का त्योहार पूरे भारत में सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ माना जाता है. पहले लोग ज्वेलरी शॉप पर जाकर ही सोना-चांदी खरीदते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस परंपरा को और आसान बना दिया है. अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे असली सोना और चांदी खरीद सकते हैं, चाहे वह डिजिटल रूप में हो या फिजिकल. यहां हम बता रहे हैं टॉप 11 भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स, जहाँ से आप सोने के सिक्के, बार या डिजिटल गोल्ड आसानी से खरीद सकते हैं.

1. JioMart
जियोमार्ट अब सिर्फ किराने तक सीमित नहीं है. यह प्लेटफॉर्म सोना और चांदी के सिक्के और ज्वेलरी भी बेचता है. त्योहारों के समय पर आप यहां से होम डिलीवरी के साथ असली गोल्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं.

2. Paytm
पेटीएम पर आप आसानी से सोना खरीद, बेच या गिफ्ट कर सकते हैं. यहां आप सिर्फ ₹1 से निवेश शुरू कर सकते हैं. पेटीएम का सारा गोल्ड MMTC-PAMP द्वारा सुरक्षित रखा जाता है. आप चाहें तो इसे फिजिकल गोल्ड के रूप में डिलीवर भी करा सकते हैं.

3. Google Pay (GPay)
गूगल पे के “Gold Locker” फीचर में आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. बस ऐप खोलें, “New Payment” सेक्शन में जाएं और “Gold” पर क्लिक करें. यहां भी आपका निवेश MMTC-PAMP के माध्यम से सुरक्षित रहता है.

4. Tanishq DigiGold
भारत की मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क अब डिजिटल गोल्ड भी बेचती है. आप सिर्फ ₹100 से निवेश शुरू कर सकते हैं. यह निवेश SafeGold के साथ पार्टनरशिप में होता है. बाद में आप इसे ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन में बदल सकते हैं.

5. SafeGold
SafeGold एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप डिजिटल गोल्ड खरीद और स्टोर कर सकते हैं. आप धीरे-धीरे छोटी-छोटी रकम निवेश कर सकते हैं और जब चाहें, उसे फिजिकल गोल्ड कॉइन में बदल सकते हैं.

6. MMTC-PAMP
यह भारत की सबसे भरोसेमंद गोल्ड रिफाइनरी है. आप यहां से सीधे सोना खरीद सकते हैं चाहे आप उसे डिजिटल फॉर्म में रखें या घर पर डिलीवरी लें, दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं.

7. PhonePe
फोनपे के “My Money” सेक्शन में जाकर “Gold” चुनें और आप सिर्फ ₹10 से SafeGold या MMTC-PAMP के जरिए सोना खरीद सकते हैं. यह इंस्टेंट और सुरक्षित खरीदारी का एक बेहतरीन तरीका है.

8. Big Basket
यह ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप हर फेस्टिव सीजन में एक “Dhanteras Store” लॉन्च करता है, जहां से आप Tanishq के असली गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं.

9. Myntra
मिंत्रा फैशन के लिए जानी जाती है, लेकिन अब यह गोल्ड कॉइन और बार्स भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफर कर रही है. अगर आप भरोसेमंद ब्रांड से खरीदारी करना चाहते हैं, तो यह अच्छा विकल्प है.

10. Zepto
Zepto से आप 1 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं. यह त्योहारों के दौरान छोटी निवेश योजनाओं के लिए काफी सुविधाजनक विकल्प है.

11. Blinkit
ब्लिंकिट (Zomato द्वारा समर्थित) अब गोल्ड कॉइन्स की एक्सप्रेस डिलीवरी भी कर रहा है. खासकर धनतेरस और दिवाली के वक्त आप कुछ ही मिनटों में अपने घर पर असली गोल्ड डिलीवर करवा सकते हैं.

अब निवेश हुआ और आसान
इन 11 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद से धनतेरस 2025 में सोना खरीदना पहले से कहीं आसान और सुरक्षित हो गया है. आप चाहे 1 ग्राम खरीदना चाहें या बड़ा निवेश करना, हर ऐप आपको भरोसेमंद, लचीला और आसान अनुभव देता है. घर बैठे कुछ क्लिक में अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करें और इस धनतेरस को बनाएं वाकई खास.

