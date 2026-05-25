क्या आपकी टंकी से भी आता है गर्म या खौलता हुआ पानी? इन आसान स्टेप्स में ऐसे बनाए रखें ठंडक

how to keep tank water cool: गर्मी का मौसम आते ही तपन से परेशान होने के साथ ही साथ लोग अक्सर अपने घर की टंकी से आ रहे गर्म पानी से भी परेशान रहते हैं. दोपहर के समय तो कई बार नल खोलते ही ऐसा लगता है जैसे उबलता और खौला हुआ गीजर का पानी निकल रहा हो. खासतौर पर जिन घरों में छत पर प्लास्टिक की पानी की टंकी होती हैं, उन जगहों पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. तेज धूप में अगर आपकी टंकी भी गर्म रहती है तो ऐसे में आपको यह लेख जरूर पढ़ना चाहिए.

इस लेख के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप टंकी को पानी को ठंडा रख सकते हैं. कई बार यह पानी इतना गर्म हो जाता है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी खड़ी कर देता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

टंकी को गीले कपड़े या से ढकें

अगर तेज धूप में आपके छत पर रखी टंकी भी गर्म हो जाती है तो ऐसे में आपको टंकी को गीले कपड़े से ढकना चाहिए. इसके लिए आपको टंकी के चारों ओर जूट या फिर बोरी को लपेटकर टंकी को ढक लेना चाहिए. लेकिन, इसका ध्यान नहीं देने पर यरह बोरी या जूट सूख सकता है और दोबारा आपकी टंकी में जमा पानी गर्म हो सकता है. इसके लिए आपको समय-समय पर टंकी को गीला रखना चाहिए.

टंकी की सफाई करें

टंकी के पानी को ठंडा रखने के लिए काफी हद तक टंकी की नियमिततौर पर सफाई करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है. सफाई करने से टंकी में जमा गाद और गंदगी निकल जाती है, जिससे बदबू या बैक्टीरिया का खतरा भी कम होता है साथ ही साथ टंकी का पानी भी ठंडा हो जाता है.

सुबह या रात में भरें पानी

सुबह या रात में टंकी में पानी भरना ज्यादा बेहतर माना जाता है. दरअसल, रात में या सुबह के समय तापमान आमतौर पर कम रहता है, जिससे टंकी का पानी ठंडा या सामान्य रहता है. इसलिए अगर आप नहाने या पीने का पानी भर रहे हैं तो ऐसे में आपकी टंकी का पानी ठंडा रह सकता है. इसके साथ ही केवल उतना ही पानी भरें, जितने की आपको जरूरत है.