Bike Engine Tips: बाइक के पेट्रोल टैंक में चला गया है बारिश का पानी? इन आसान तरीकों से निकालें, नहीं सीज होगा इंजन

Bike Engine Tips: बारिश के मौसम में बाइक चलाने वालों को अक्सर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सड़कों पर पानी भरने से लेकर इंजन में नमी पहुंचने तक, छोटी सी लापरवाही आगे चलकर कई बार बड़ी खराबी का कारण बन सकती है. अगर बारिश का पानी किसी तरह बाइक के पेट्रोल टैंक में चला जाए, तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. इसे नजरअंदाज करने से कई बार इंजन सीज तक हो सकता है.

पानी जब बाइक की टंकी में चला जाए तो ऐसे में जब बाइक स्टार्ट की जाती है, तो पानी फ्यूल सिस्टम के रास्ते इंजन तक पहुंच सकता है और बाइक के स्टार्ट होने, चलने या अचानक बंद होने जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं. हालांकि, इसे निकाल देने से इंजन के खराब होने की समस्या से बचा जा सकता है. चलिए जानते हैं बाइक की टंकी से पानी निकालने के आसान तरीके.

1. टैंक का पेट्रोल निकालकर जांच करें

अगर आपकी बाइक की पेट्रोल टंकी में पानी घुस गया है तो ऐसे में आपको टंकी के अंदर घुसे पेट्रोल की जांच करनी चाहिए. पानी और पेट्रोल अलग-अलग रहते हैं, इसलिए निकाले गए फ्यूल में नीचे की तरफ पानी दिखाई दे सकता है. आपको क्या करना है कि पेट्रोल और पानी दोनों को अलग-अलग कर देना है. टंकी से पानी निकाल देने से टंकी साफ हो जाती है और इंजन में कोई समस्या नहीं आती है.

2. टैंक का पेट्रोल निकालकर जांच करें

बाइक की टंकी में अगर पानी घुस जाए तो ऐसे में आपको बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. बार-बार सेल्फ या किक मारने से समस्या ठीक नहीं होगी, बल्कि अगर पानी फ्यूल लाइन तक पहुंच चुका है तो वह आगे इंजन की तरफ जा सकता है. इसलिए आपको बाइक को चालू नहीं करना है. खासकर अगर बाइक पानी में चलने के बाद बंद हुई है, तो बिना जांच के लगातार इंजन क्रैंक करना सही तरीका नहीं है.

3. टैंक को खुला छोड़ना जरूरी

बाइक की टंकी में पानी घुस जाने पर आपको थोड़ी देर के लिए पेट्रोल टैंक को खुला छोड़ देना चाहिए. ऐसा इसलिए ताकि अंदर मौजूद नमी बाहर निकल सके. टंकी को खुला छोड़कर आपको टंकी को अच्छी तरह से साफ करवाना चाहिए. ऐसा करने से टैंक में बची हुई पानी की बूंदों को भी आसानी से हटाया जा सकता है.