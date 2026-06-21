क्या तेज धूप से सूख गई है आपकी कार के वाइपर की रबड़? फिट करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

tips to make car wipers smooth: गर्मियों के मौसम में तेज धूप सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि, गाड़ियों के लिए भी कई तरीकों से समस्या का सबब बन जाता है. देखा जाए तो कई बार तेज धूप होने पर कार के वाइपर की रबड़ को भी नुकसान पहुंचता है. कार के वाइपर की रबड़ भी कई बारते धूप में सूख जाती है. लंबे समय तक तेज धूप में खड़ी रहने वाली कारों के वाइपर ब्लेड की रबड़ धीरे-धीरे हार्ड होने लगती है, जिससे उसका लचीलापन कम हो जाता है. इसका परिणाम यह होता है कि बारिश के दौरान वाइपर विंडशील्ड को ठीक से साफ नहीं कर पाते और कांच पर धब्बे या लकीरें छोड़ने लगते हैं.

कई बार वाइपर की रबड़ इतनी खराब हो जाती है कि उसे बदलना जरूरी हो जाता है. हालांकि, अधिकांश लोग इसे कठिन काम समझकर सर्विस सेंटर का सहारा लेते हैं, जबकि सही जानकारी होने पर वाइपर रबड़ को घर पर ही ठीक किया जा सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

1. सही साइज की रबड़ खरीदें

अगर आपकी कार के वाइपर की रबड़ भी धूप में खराब हो गई है या सूख गई है तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी कार के मॉडल के हिसाब से सही लंबाई और चौड़ाई की वाइपर रबड़ खरीदनी चाहिए. गलत साइज की रबड़ लगाने से वाइपर सही तरीके से काम नहीं करेंगे. इसलिए आपको सबसे पहले रबड़ लेकर आनी है उसके बाद आगे की प्रक्रिया करें.

2. वाइपर आर्म को ऊपर उठाएं

इसके बाद आपको कार को बंद करना है और वाइपर आर्म को धीरे-धीरे ऊपर उठाना है. ध्यान रखें कि आर्म अचानक कांच पर न गिरे, क्योंकि इससे विंडशील्ड को नुकसान पहुंच सकता है. इसके लिए आपको केवल वाइपर आर्म को ऊपर की ओर उठाना है.

3. पुरानी रबड़ निकालें

अब इन सभी चीजों को करने के बाद आपको कार के वाइपर की पुरानी रबड़ को बदलना है. इसके लिए आपको वाइपर ब्लेड के किनारे पर लगे लॉक या क्लिप को खोलें और पुरानी रबड़ को सावधानी से बाहर निकालना है. कुछ मॉडलों में रबड़ धातु की पतली पट्टियों के साथ लगी होती है. इके बाद आपको मेटल स्ट्रिप्स को सुरक्षित रखना है और नई रबड़ को स्लाइड करके लगाएं. अब आपको लॉकिंग क्लिप को बंद करना है साथ ही वाइपर की जांच कर लेनी है.