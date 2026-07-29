Wet Smartphone Guide: बारिश में भीग गया है मोबाइल फोन? इन तरीकों से रखें डिवाइस को 100% सेफ, नहीं होगा कोई नुकसान

Monsoon Smartphone Guide: बारिश का मौसम अपने साथ गर्मी से राहत लेकर जरूर आता है, लेकिन यह कहीं न कहीं स्मार्टफोन्स के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर भी आता है. बाइक या स्कूटर पर ऑफिस जाते समय अचानक तेज बारिश हो जाने पर कई बार स्मार्टफोन भीग जाता है. और तो और कई बार ड्राइव करते हुए फोन पानी में डूब भी जाता है. अगर आपका स्मार्टफोन भी बारिश में भीग जाए तो ऐसे में घबराएं नहीं. हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित रख सकते हैं.

कई बार फोन भीग जाने के बाद लोग उसे गलत तरीके से सुखाने लगते हैं, जिससे कहीं न कहीं फोन भीग जाता है और इससे मदरबोर्ड, बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इन तरीकों के बारे में.

1. फोन को कर दें स्विच ऑफ

अगर आपका स्मार्टफोन बारिश के दौरान पानी में भीग गया है तो ऐसे में फोन को बाहर निकालें और उसे स्विच ऑफ कर दें. दरअसल, अगर आपका स्मार्टफोन ऑन रहता है तो ऐसे में पानी अंदर पहुंचने पर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ सकता है. फोन बंद करने से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अतिरिक्त नुकसान से बचाया जा सकता है. इसलिए आपको बार-बार स्क्रीन चेक करने की कोशिश न करें.

2. चार्जर बिल्कुल न लगाएं

कई बार बारिश में स्मार्टफोन भीग जाता है, जिसके बाद लोग उसे ऑन करने की कोशिश में चार्जर लगाने लगते हैं. जबकि, भीगने के बाद फोन को चार्जिंग पर लगाने से बचना चाहिए. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, चार्जिंग पोर्ट में नमी होने पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इस स्थिति में बैटरी और मदरबोर्ड को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. फोन को गीले होने के बाद चार्जिंग पर लगाने से फोन की IC खराब हो सकती है. कुछ मामलों में फोन पूरी तरह डेड भी हो सकता है.

3. सूखे कपड़े से पोछें फोन

अगर आपका स्मार्टफोन भी बारिश में भीग गया है तो ऐसे में आपको अपने फोन को किसी सूखे और मुलायम कपड़े से साफ करना चाहिए. इसके लिए अगर माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा. ऐसे में चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल के आसपास भी सावधानी से सफाई करना फायदेमंद रह सकता है. इस दौरान अपने स्मार्टफोन को जोर-जोर से हिलाने से बचना चाहिए.