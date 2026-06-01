Home > टेक - ऑटो > Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

अगर आपकी कार की हेडलाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर आपको लग रहा है कि इसे ठीक कराने में मोटा खर्च आने वाला है तो ऐसा नहीं है. हम आपको कम खर्च में हेडलाइट कैसे ठीक होगी इसके बारे में बताएंगे.

By: Kunal Mishra | Published: June 1, 2026 12:56:05 PM IST

Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स


Night Driving Safety: सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करना आमतौर पर बेहतर माना जाता है. भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन कार को हमेशा धीरे और सुरक्षित तरीके से ड्राइव करनी चाहिए. हालांकि, देखा जाए तो रात के समय में दिन के मुकाबले ड्राइविंग करना थोड़ा ज्यादा कठिना मान जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, इस समय दिन की तुलना में विजिबिलिटी आमतौर पर थोड़ी सी कम हो जाती है. कार की हेडलाइट की रोशनी भी कई बार कम काम करती है, जिससे ड्राइवर को देखने में कठिनाई होती है. ऐसी स्थिति न केवल आपके सफर को असुविधाजनक बल्कि खतरनाक भी बनाती है.

अगर आपकी कार की हेडलाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर आपको लग रहा है कि इसे ठीक कराने में मोटा खर्च आने वाला है तो ऐसा नहीं है. हम आपको कम खर्च में हेडलाइट कैसे ठीक होगी इसके बारे में बताएंगे. 

You Might Be Interested In

1. हेडलाइट एलाइनमेंट चेक करें 

कई मामलों में हेडलाइट ठीक से काम नहीं करने पर या रोशनी कम दिखाई देने पर हेडलाइट एलाइनमेंट में भी समस्या मानी जाती है. दरअसल, अगर आपकी कार की हेडलाइट हिल गई है या फिर टेढी हो गई है तो ऐसे में उसे सीधा या सही दिशा में करना बेहद जरूरी होता है. हेडलाइट का एलाइनमेंट ठीक करा लेने पर आपकी कार की हेडलाइट की रोशनी खुद ही बढ़ जाएगी. 

2. वायरिंग में करें सुधारें

कई बार खराब या लूज वायरिंग भी हेडलाइट से कम रोशनी आने का कारण बन जाती हैं. इसलिए अगर आपकी कार की हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर रोशनी कम आ रही है तो ऐसे में वायरिंग को चेक करना बेहद जरूरी माना जाता है. कुछ मामलों में वायरिंग ढीली होती है या तार खुल जाते हैं, जिसके चलते हेडलाइट में समस्या आ जाती है.  

3. हाई बीम का सही इस्तेमाल 

अग आपको लग रहा है कि आपकी कार की हेडलाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो ऐसे में हाई बीम का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है. कई बार लोग हाई बीम का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, जिससे न केवल आपको बल्कि, सामने से आ रही कार को भी कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है. अगर आपको सामने से कोई कार आ रही है तो ऐसे में हेडलाइट को लो बीम पर स्विच कर लेना चाहिए.

Tags: Night Driving Safety
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दुनिया का सबसे मोटा शहर? जानें इसका नाम यहां…

June 1, 2026

कब्ज को कहें Tata Bye.. बस इन 5 सब्जियों का...

June 1, 2026

मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये...

May 31, 2026

वीकेंड पर देखें ये संस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

May 31, 2026

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

‘तारक मेहता’ के सेट पर इस एक्ट्रेस को जबरन पहनाई...

May 31, 2026
Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स
Night Driving Safety: रात में ड्राइविंग हो रही मुश्किल? हेडलाइट की रोशनी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स