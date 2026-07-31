Home > टेक - ऑटो > Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित

Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित

आप घर पर ही बाइक की थोड़ी देखरेख करके आसानी से लाइट को बढ़ा सकते हैं. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आसान तरीके, जो आपकी नाइट राइडिंग को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 31, 2026 12:55:00 PM IST

Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित


Bike Headlight Tips: रात में बाइक चलाते समय राइडर्स की सबसे ज्यादा निर्भरता बाइक की हेडलाइट्स पर होती है. रात में अगर हेडलाइट ठीक से काम नहीं करे तो कहीं न कहीं यह आपके लिए समस्या का सबब बन सकती है. अगर हेडलाइट ही पर्याप्त रोशनी नहीं देती, तो गड्ढे, मोड़, जानवर या अन्य गाड़ियां समय पर 
दिखाई नहीं देती हैं. ऐसी स्थिति में हादसे का खतरा बढ़ भी सकता है. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ आसान उपाय अपनाकर बिना ज्यादा खर्च किए हेडलाइट की ब्राइटनेस बढ़ाई भी जा सकती है. इसके लिए आपको किसी मकेनिक के पास जाने की भी जरूरत नहीं है.

आप घर पर ही बाइक की थोड़ी देखरेख करके आसानी से लाइट को बढ़ा सकते हैं. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आसान तरीके, जो आपकी नाइट राइडिंग को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं. 

You Might Be Interested In

1. समय पर बदलें पुराना बल्ब 

अगर आप रात में अक्सर बाइक चलाते हैं तो ऐसे में समय-समय पर बल्ब को बदलते रहें. कई बार हेडलाइट्स का बल्ब पुराना या फिर खराब हो जाता है, जिसके चलते लाइट कम हो जाती है. दरअसल, हर बल्ब की एक तय लाइफ होती है. लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद उसकी रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है, भले ही वह पूरी तरह फ्यूज न हुआ हो. इसलिए आप अपने पुराने बल्ब को निकलवाकर एक अच्छा एलईडी बल्ब लगवा सकते हैं. 

2. वायरिंग और कनेक्शन की जांच करें 

रात में हेडलाइट की रोशनी कम रहने पर आपको हेडलाइट की वायरिंग और उसके कनेक्शन की जांच भी करनी चाहिए. कई बार वायरिंग कट जाती है या फिर तार जल जाते हैं, जिसके चलते लाइट प्रभावित हो सकती है. कई बार समस्या बल्ब में नहीं, बल्कि वायरिंग या कनेक्टर में होती है. ढीले कनेक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है. इसलिए सर्विस के दौरान पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जांच कराना फायदेमंद रहता है. 

3. ज्यादा एक्सेसरीज लगाने से बचें

कई बार बाइक में लगाई जाने वाली एक्सेसरीज भी हेडलाइट्स की रोशनी को प्रभावित कर देती हैं. बाइक में अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगाने से बैटरी और चार्जिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है. इससे कहीं न कहीं हेडलाइट्स की रोशनी कम होने लगती है. इसके लिए आपको ज्यादा पावर वाले हॉर्न, ज्यादा अलग या चमकीली लाइट आदि नहीं लगानी चाहिए. अगर आप बाइक में एक्सेसरीज लगवा रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीके से फिट कराना सही रहेगा.

Tags: Bike Headlight Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बालों में कौन सा तेल लगाना रहेगा सही?

July 30, 2026

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026
Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित
Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित
Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित
Bike Headlight Tips: रात में बाइक की हेडलाइट देती है कम रोशनी? इन आसान तरीकों से बढ़ाएं ब्राइटनेस, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित