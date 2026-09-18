iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके

iPhone Battery: आज के समय में आईफोन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. फोटी-वीडियो बनाने से लेकर एटिडिंग करने और फोन को फास्ट इस्तेमाल करने के लिए लोग आईफोन की डिमांड करते हैं. अक्सर लोग महंगा iPhone ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उसकी बैटरी ठीक तरह से काम नहीं करती है या फिर बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है. खासतौर पर iPhone इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बैटरी का प्रदर्शन फोन के पूरे अनुभव को प्रभावित कर सकता है. कई बार यूजर्स को शिकायत होती है कि उनका iPhone पहले की तुलना में जल्दी डिस्चार्ज होने लगा है या कुछ घंटे इस्तेमाल करने के बाद ही बैटरी काफी कम हो जाती है.

हालांकि, हर बार तेजी से बैटरी खत्म होने का मतलब यह नहीं होता कि फोन की बैटरी खराब हो गई है. कई बार बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स, ज्यादा ब्राइटनेस, लगातार लोकेशन का इस्तेमाल करने के साथ ही ज्यादा तापमान भी बैटरी डाउन होने का कारण बन सकता है.

ब्राइटनेस को जरूरत के हिसाब से रखें

अगर आप iPhone यूजर हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फोन की स्क्रीन में ब्राइटनेस कितने प्रतीशत है. अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस हमेशा बहुत ज्यादा रखी जाए तो फोन की बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. इससे बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. इसलिए ब्राइटनेस को जरूरत के हिसाब रखना बेहतर है. अगर आपको फोन का कोई काम नहीं है तो उतनी देर फोन की ब्राइटनेस को कम करके ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा.

लोकेशन को हमेशा ऑन न रखें

कुछ लोग फोन में लोकेशन को हमेशा ऑन रखते हैं. दरअसल, कई ऐप्स लोकेशन की परमिशन मांगते हैं. कुछ ऐप्स के लिए यह जरूरी हो सकती है, लेकिन हर ऐप को हर समय आपकी लोकेशन की जरूरत नहीं होती है. इसलिए आपको लोकेशन को केवल जरूरत के समय ही ऑन करना चाहिए. इसलिए आपको हर समय लोकेशन को ऑन नहीं रखना है इससे बैटरी बचेगी.

नोटिफिकेशन पर लगाएं ब्रेक