Home > टेक - ऑटो > iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके

iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके

हालांकि, हर बार तेजी से बैटरी खत्म होने का मतलब यह नहीं होता कि फोन की बैटरी खराब हो गई है. कई बार बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स, ज्यादा ब्राइटनेस, लगातार लोकेशन का इस्तेमाल करने के साथ ही ज्यादा तापमान भी बैटरी डाउन होने का कारण बन सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 2:57:20 PM IST

iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके


iPhone Battery: आज के समय में आईफोन का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है. फोटी-वीडियो बनाने से लेकर एटिडिंग करने और फोन को फास्ट इस्तेमाल करने के  लिए लोग आईफोन की डिमांड करते हैं. अक्सर लोग महंगा iPhone ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उसकी बैटरी ठीक तरह से काम नहीं करती है या फिर बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है. खासतौर पर iPhone इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बैटरी का प्रदर्शन फोन के पूरे अनुभव को प्रभावित कर सकता है. कई बार यूजर्स को शिकायत होती है कि उनका iPhone पहले की तुलना में जल्दी डिस्चार्ज होने लगा है या कुछ घंटे इस्तेमाल करने के बाद ही बैटरी काफी कम हो जाती है.
हालांकि, हर बार तेजी से बैटरी खत्म होने का मतलब यह नहीं होता कि फोन की बैटरी खराब हो गई है. कई बार बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स, ज्यादा ब्राइटनेस, लगातार लोकेशन का इस्तेमाल करने के साथ ही ज्यादा तापमान भी बैटरी डाउन होने का कारण बन सकता है. 

ब्राइटनेस को जरूरत के हिसाब से रखें

अगर आप iPhone यूजर हैं तो ऐसे में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फोन की स्क्रीन में ब्राइटनेस कितने प्रतीशत है. अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस हमेशा बहुत ज्यादा रखी जाए तो फोन की बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है. इससे बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है. इसलिए ब्राइटनेस को जरूरत के हिसाब रखना बेहतर है. अगर आपको फोन का कोई काम नहीं है तो उतनी देर फोन की ब्राइटनेस को कम करके ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा. 

लोकेशन को हमेशा ऑन न रखें 

कुछ लोग फोन में लोकेशन को हमेशा ऑन रखते हैं. दरअसल, कई ऐप्स लोकेशन की परमिशन मांगते हैं. कुछ ऐप्स के लिए यह जरूरी हो सकती है, लेकिन हर ऐप को हर समय आपकी लोकेशन की जरूरत नहीं होती है. इसलिए आपको लोकेशन को केवल जरूरत के समय ही ऑन करना चाहिए. इसलिए आपको हर समय लोकेशन को ऑन नहीं रखना है इससे बैटरी बचेगी. 

नोटिफिकेशन पर लगाएं ब्रेक 

अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते समय ज्यादातर ऐप्स में नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं तो ऐसे में आपको नोटिफिकेशन को केवल उन्हीं ऐप्स में ऑन करना चाहिए, जिनका आपको ज्यादा काम पड़ता है. गैर-जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा हों तो उन्हें सीमित रखें. आप जरूरी ऐप्स के Notifications चालू रख सकते हैं और बाकी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद या सीमित कर सकते हैं.

Tags: iPhone battery
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

18 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

September 17, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026
iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके
iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके
iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके
iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके
iPhone Battery: क्या तेजी से खत्म हो रही है आपके आईफोन की बैटरी? जानें परफॉर्मेंस बढ़ाने के कुछ आसान तरीके