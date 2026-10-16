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Geyser Guide: सर्दियों में गर्म पानी के लिए खरीदना है गीजर? लेने से पहले कुछ बातों का जरूर रखें ध्यान

किसी को कम कीमत वाला मॉडल चाहिए, तो कोई ऐसा गीजर चाहता है जो बिजली की खपत कम करे और पूरे परिवार के लिए पर्याप्त गर्म पानी उपलब्ध करा सके. चलिए विस्तार से समझते हैं कि सर्दियों में गर्म पानी के लिए कौन सा गीजर खरीदना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: October 16, 2026 9:11:53 PM IST

Geyser Guide: सर्दियों में गर्म पानी के लिए खरीदना है गीजर? लेने से पहले कुछ बातों का जरूर रखें ध्यान


Geyser Guide: सर्दियों का मौसम आते ही घरों में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है. सुबह नहाने से लेकर बर्तन साफ करने और रोजमर्रा के दूसरे कामों तक, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में गीजर यानी वॉटर हीटर एक जरूरी घरेलू उपकरण बन जाता है. हालांकि, बाजार में कई तरह के गीजर उपलब्ध होने के कारण अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर घर के लिए कौन सा गीजर खरीदना चाहिए.
किसी को कम कीमत वाला मॉडल चाहिए, तो कोई ऐसा गीजर चाहता है जो बिजली की खपत कम करे और पूरे परिवार के लिए पर्याप्त गर्म पानी उपलब्ध करा सके. चलिए विस्तार से समझते हैं कि सर्दियों में गर्म पानी के लिए कौन सा गीजर खरीदना चाहिए. 

कितने लीटर का गीजर चाहिए

गीजर खरीदने से पहले उसकी क्षमता तय करना सबसे जरूरी काम है. बाजार में अलग-अलग क्षमता वाले गीजर मिलते हैं, जिनमें छोटे इंस्टेंट मॉडल से लेकर 25 लीटर या उससे ज्यादा क्षमता वाले स्टोरेज मॉडल शामिल हैं. अगर घर में एक या दो लोग हैं और गर्म पानी की जरूरत सीमित है, तो 10 से 15 लीटर का स्टोरेज गीजर सही हो सकता है. वहीं, तीन से चार सदस्यों वाले परिवार के लिए 15 से 25 लीटर का गीजर आमतौर पर सही माना जाता है. 

सेफ्टी की करें जांच 

गीजर में पानी और बिजली दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सस्ता मॉडल खरीदने के चक्कर में जरूरी सुरक्षा फीचर्स से समझौता करना सही नहीं है. गीजर खरीदते समय इन सुविधाओं की जानकारी लें साथ ही साथ यह भी जरूर देखें कि आपका गीजर कितना सुरक्षित है और सेफ्टी के लिहाज से सही है भी या नहीं.

Tags: Geyser Guide
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