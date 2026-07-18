Monsoon Car Buying Tips: बारिश के मौसम में खरीद रहे हैं नई कार? इन जरूरी सेफ्टी फीचर्स को जरूर करें चेक, नहीं होगी कोई समस्या

Monsoon Car Buying Tips: मानसून के दौरान अक्सर रास्तों पर जलभराव हो जाता है और कार ड्राइव करने में काफी समस्या होती है. ड्राइविंग के लिहाज से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लगातार बारिश, फिसलन भरी सड़कें, पानी से भरे गड्ढे कई बार कार के लिए हादसों का भी सबब बन जाते हैं. इस मौसम में अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ कार का लुक, माइलेज या कीमत देखना ही काफी नहीं रहेगी.

इसके लिए आपको अन्य चीजों को भी चेक करना जरूरी होता है. हालांकि, आज के समय में लगभग हर कार कंपनी कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, लेकिन बारिश के लिहाज से भी आपको फीचर्स का ध्यान रखना चाहिए.

1. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

अगर आप बारिश के मौसम के दौरान कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) के फीचर को ध्यान में जरूर रखना चाहिए. दरअसल, यह फीचर कार के पहियों पर अलग-अलग ब्रेक लगाकर वाहन को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करता है. इससे आपको कार को तेज मोड़ने पर भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है साथ ही फिसलन वाली सड़क पर बेहतर कंट्रोल भी मिलता है.

2. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)

अगर आप मानसून के मौसम में कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के फीचर को भी देखना चाहिए. हालांकि, ABS अब लगभग हर नई कार में मिलता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बारिश के मौसम में महसूस होती है. इस फीचर की मदद से अचानक ब्रेक लगाने पर यह पहियों को लॉक नहीं होने देता, जिससे कार पर कंट्रोल भी बना रहता है.

3. 360-डिग्री कैमरा

मानसून के दौरान कार लेते समय 360-डिग्री कैमरा का भी फीचर काफी कारगर साबित होता है. इस फीचर की मदद से आप बारिश में भी बेहतर और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकते हैं. इस दौरान आपको कम विजिबिलिटी और पानी भरी पार्किंग में 360-डिग्री कैमरा मिलता है तो आसपास का नजारा या सडकें बेहतर तरीके से दिखाई देती हैं.