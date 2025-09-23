Tim Cook लाए Diwali Offers: iPhone, Mac और iPad पर 10,000 रुपये तक की छूट, जल्दी करें छूट न जाए मौका

Apple ने अपने नए प्रोडक्ट्स पर फेस्टिवल सीजन ऑफर पेश किए हैं. इस दौरान ग्राहक iPhone 17, AirPods Pro 3, Watch Series 11, iPad Air और अन्य डिवाइस पर 10,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. ये ऑफर Apple के ऑनलाइन स्टोर और रिटेल स्टोर्स पर सीमित समय के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा, ग्राहक नो-कोस्ट EMI और कैशबैक ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं.

iPhone पर ऑफर

iPhone पर नो-कोस्ट EMI के साथ 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट का फायदा लिया जा सकता है. अमेरीकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्डधारक तुरंत कैशबैक भी पा सकते हैं. iPhone 17, iPhone 17 Pro और Air मॉडल पर 5,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. पुराने डिवाइस के एक्सचेंज पर Apple Trade-In के जरिए नया iPhone खरीदते समय 64,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. इसके अलावा, तीन महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade भी फ्री मिलेंगे.

Mac कंप्यूटर्स पर ऑफर

MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio और Mac mini पर भी नो-कोस्ट EMI का लाभ मिलेगा. कार्डधारकों को 4,000 से 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है. पुराने Mac डिवाइस को Trade-In करके नया Mac खरीदते समय अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है. साथ ही तीन महीने के लिए Apple TV+ और Apple Arcade फ्री मिलेंगे.

iPad पर ऑफर

iPad Air, iPad mini, iPad Pro और अन्य iPads पर 12 महीने की नो-कोस्ट EMI उपलब्ध है. कार्डधारकों को 3,000 से 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. पुराने iPad के एक्सचेंज पर नया iPad खरीदते समय Trade-In की सुविधा भी उपलब्ध है. नए iPad के साथ तीन महीने का Apple TV+ और Apple Arcade फ्री मिलेगा.

Apple Watch पर ऑफर

Apple Watch Ultra 3, Series 11 और SE 3 पर नो-कोस्ट EMI और 2,000 से 6,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा. पुराने Watch को Trade-In करके नया Watch खरीदते समय भी फायदा मिलेगा.

AirPods पर ऑफर

AirPods Pro 3, AirPods 4 और AirPods Max पर 6 महीने की नो-कोस्ट EMI और 1,000 से 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा. नए AirPods के साथ तीन महीने के लिए Apple Music फ्री मिलेगा.