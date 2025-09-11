दिवाली से पहले सरकार ने दिया ‘Gift’! Wagon R से सस्ती हो गई ये कार, 5 लाख के अंदर उठा लाएं घर

दिवाली से पहले कार खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है. सरकार ने हाल ही में GST दरों में कटौती की है और इसका सीधा फायदा अब ग्राहकों को मिलने लगा है. कई कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम घटा दिए हैं. टाटा, महिंद्रा, रेनॉल्ट के बाद अब फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रोएन (Citroën) ने भी बड़ी प्राइस कटौती का ऐलान कर दिया है.

क्यों सस्ती हुई कारें?

पहले 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल इंजन वाली 4 मीटर तक लंबाई की कारों पर 28% GST लगता था. अब इस पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. वहीं बड़ी और लग्जरी कारों पर पहले करीब 50% टैक्स था, जिसे घटाकर अब 40% कर दिया गया है.

सिट्रोएन ने घटाए दाम

सिट्रोएन इंडिया ने साफ कहा है कि GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दिया जाएगा. कंपनी ने अपनी एंट्री-लेवल कार C3 की शुरुआती कीमत घटाकर ₹4.80 लाख (एक्स-शोरूम) कर दी है. यानी अब यह कार मारुति वैगन आर से भी सस्ती हो गई है.

कौन-सी कारों पर कितनी छूट?

* Citroën C3 और C3X – इन हैचबैक मॉडल्स पर वैरिएंट के हिसाब से ₹84,000 तक की छूट मिलेगी.

* Citroën Aircross SUV – इसके 5 और 7-सीटर वर्जन पर ₹50,000 तक की बचत होगी.

* Citroën Basalt और Basalt X – हाल ही में लॉन्च हुई इन कारों की शुरुआती कीमत अब ₹7.95 लाख से शुरू होगी.

* Citroën C5 Aircross SUV – फ्लैगशिप एसयूवी की कीमत में सबसे ज्यादा, यानी ₹2.70 लाख की कटौती की गई है. अब इसका शाइन वेरिएंट ₹37.32 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलेगा.

कब से लागू होंगी नई कीमतें?

सिट्रोएन की यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से पूरे भारत में लागू हो जाएंगी. कंपनी का कहना है कि इस फैसले से उनकी गाड़ियों की डिमांड में तेजी आएगी और ग्राहकों को बजट-फ्रेंडली ऑप्शन मिलेगा.