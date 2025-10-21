Home > टेक - ऑटो > OMG! टॉयलेट में कैमरा… जो बताएगा कैसा है आपका पाचन और क्या है बीमारियां, जानिए कीमत

यह उपकरण यह अध्ययन करता है कि आप क्या छोड़ते हैं और इसके आधार पर आपके पाचन स्वास्थ्य (gut health), हाइड्रेशन स्तर (hydration) और संभावित बीमारियों के संकेत, जैसे कि मल में खून, के बारे में जानकारी देता है.

By: Renu chouhan | Published: October 21, 2025 6:10:06 PM IST

कल्पना कीजिए कि आपका टॉयलेट आपको आपकी सेहत के बारे में बता सके. यही वादा करता है Kohler का नया गैजेट Dekoda. CNET की रिपोर्ट के अनुसार, Kohler ने एक स्मार्ट कैमरा लॉन्च किया है, जो आपके टॉयलेट बाउल से जुड़ता है और आपके मल (stool) की तस्वीरें लेता है. यह उपकरण यह अध्ययन करता है कि आप क्या छोड़ते हैं और इसके आधार पर आपके पाचन स्वास्थ्य (gut health), हाइड्रेशन स्तर (hydration) और संभावित बीमारियों के संकेत, जैसे कि मल में खून, के बारे में जानकारी देता है.

कैसे काम करता है Dekoda
Dekoda में रीचार्जेबल बैटरी और USB कनेक्शन है. इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जिससे यह पहचानता है कि टॉयलेट कौन इस्तेमाल कर रहा है. इससे हर परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त कर सकता है. यह डिवाइस सबसक्रिप्शन प्लान के साथ काम करता है, जिसकी कीमत $70 से $156 प्रति वर्ष है, जो लगातार स्वास्थ्य विश्लेषण प्रदान करता है.

डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी
अगर टॉयलेट में कैमरा होने की बात सुनकर आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो Kohler का कहना है कि कोई चिंता की बात नहीं है. कंपनी का कहना है कि Dekoda के सेंसर केवल टॉयलेट के अंदर देखते हैं और कहीं और नहीं, और सभी डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहता है.

प्री-ऑर्डर और डिलीवरी
यह उत्पाद अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, और डिलीवरी 21 अक्टूबर से शुरू होगी. Kohler का लक्ष्य है कि Dekoda लोगों को पाचन स्वास्थ्य (digestive health) के प्रति जागरूक करे, जो अक्सर तब तक अनदेखा रहता है जब तक कोई गंभीर समस्या न हो.

Dekoda से पहले भी यह विचार
दिलचस्प बात यह है कि Kohler पहला ऐसा ब्रांड नहीं है. एक स्टार्टअप कंपनी Throne ने भी टॉयलेट कैमरा विकसित किया है, जो मल विश्लेषण के जरिए शुरुआती स्वास्थ्य संकेत पहचानता है. इसलिए, भले ही यह आज अजीब लगे, भविष्य में आपके बाथरूम रूटीन में यह स्मार्ट हेल्थ चेक शामिल हो सकता है.

