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Car Care Tips: ऑफिस के लिए निकलने से पहले कार में जरूर रखें ये जरूरी सामान, रास्ते में नहीं होगी कोई समस्या

ऐसे समय में अगर कार में कुछ जरूरी सामान पहले से मौजूद हो, तो छोटी परेशानी को बड़ी समस्या बनने से काफी हद तक रोका जा सकता है. इसलिए आपको रोजाना आते-जाते समय कार में अपने साथ कुछ सामान लेकर चलने चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी लिस्ट के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 27, 2026 5:32:35 PM IST

Car Care Tips: ऑफिस के लिए निकलने से पहले कार में जरूर रखें ये जरूरी सामान, रास्ते में नहीं होगी कोई समस्या


Car Care Tips: रोजाना कार से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए सफर का बड़ा हिस्सा एक तय रूट पर ही गुजरता है. घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की दूरी भले ही रोज एक जैसी हो, लेकिन रास्ते में कार से जुड़ी परेशानी कभी भी सामने आ सकती है. कभी अचानक टायर पंचर हो सकता है, कभी कार की बैटरी जवाब दे सकती है, तो कभी रात या खराब मौसम में सड़क किनारे रुकने की जरूरत पड़ सकती है.
ऐसे समय में अगर कार में कुछ जरूरी सामान पहले से मौजूद हो, तो छोटी परेशानी को बड़ी समस्या बनने से काफी हद तक रोका जा सकता है. इसलिए आपको रोजाना आते-जाते समय कार में अपने साथ कुछ सामान लेकर चलने चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी लिस्ट के बारे में. 
 

1. फर्स्ट एड किट 

ऑफिस जाने के दौरान छोटी-मोटी चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या कभी भी हो सकती है. इसलिए कार में एक अच्छी फर्स्ट एड किट रखना एक समझदारी का काम माना जाता है. इसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक दवा, कॉटन, मेडिकल टेप और जरूरी दवाइयां शामिल होनी चाहिए. इससे आपका सफर आसान बनने के साथ ही साथ काफी सुरक्षित भी बनेगा. इस किट को आप अपनी कार में कहीं भी रख सकते हैं. 
 

2. स्पेयर टायर और जरूरी टूल्स

अगर आप कार से रोजाना ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में ड्राइविंग के दौरान दौरान टायर पंक्चर होना आम बात है. इसलिए कार में अच्छी स्थिति वाला स्पेयर व्हील, जैक, व्हील स्पैनर और पंचर रिपेयर किट जरूर रखें. यात्रा शुरू करने से पहले स्पेयर टायर में हवा का दबाव भी जांच लें. ऐसा करना आपके सफर को काफी बेहतरीन बना सकता है. 
 

3. मोबाइल चार्जर और पावर बैंक

ऑफिस आने-जाने वाले लोगों को अक्सर मोबाइल चार्ज करने की जरूरत पड़ती है. ड्राइविंग के दौरान आपको नेविगेशन, ऑनलाइन पेमेंट और इमरजेंसी संपर्क के लिए मोबाइल बेहद जरूरी है. इसलिए कार चार्जर, USB केबल और एक अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक हमेशा साथ रखें. कार में यह सभी चीजें रखने से आपको रास्ते में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

Tags: Car Care Tips
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