कार का AC चलाते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगा गाड़ी को कोई नुकसान, सेफ्टी के लिहाज से बेहद जरूरी

Car AC Care Tips: गर्मियों का मौसम आते ही AC को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाता है. गर्मी से राहत पाने के लिए AC और कूलर एक अच्छा साधन माना जाता है. तापमान इतना ज्यादा है कि कई शहरों में हीटवेव अलर्ट जारी कर दिया गया है. हाल ही में दिल्ली में एक घर में AC के ब्लास्ट होने का मामला काफी चर्चा में है. इसके बाद से लोग सावधानियां बरत रहे हैं. लेकिन, यह सावधानी हमें केवल घर के विंडो या स्प्लिट AC में ही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि कार में भी उतना ही सतर्क रहना जरूरी है.

जिससे कार में AC चलाते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. अगर आप कार में तेज AC चलाते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने के साथ ही कुछ गलतियां करने से भी बचना चाहिए.

1. गैस और फिल्टर की कराएं जांच

जिस तरह से घर के AC को सुरक्षित रखने के लिए गैस और फिल्टर की जांच करानी जरूरी है ठीक उसी तरह से कार के AC की गैस और फिल्टर को भी जांचना बेहद जरूरी होता है. अगर आपको लगता है कि कार के AC में किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर AC में गैस की समस्या है तो आपको उसे ठीक करा लेना चाहिए.

2. कंडेंसर की करें जांच

आपको कार के AC को सुरक्षित रखने के लिए कार के इंजन के पास लगे कंडेंसर और पंखे की भी जांच करनी चाहिए. अगर कंडेंसर पर धूल-मिट्टी या गंदगी जमी है तो ऐसे में न तो AC ठीक तरह से कूलिंग कर पाएगा और न ही आप इसे ठीक तरह से सुरक्षित रख पाएंगे. इसके लिए आपको खासतौर पर AC का कंडेंसर साफ कर लेना चाहिए.

3. इंजन को ठंडा रखना जरूरी

अगर आप कार के AC को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में इंजन को ठंडा रखना बेहद जरूरी होता है. ज्यादातर कारों में ब्लास्ट होने के मामले इंजन से ही शुरु होते हैं. अगर आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कार ब्लास्ट भी हो जाए. इसलिए समय-समय पर इंजन को ठंडा करना बेहद जरूरी होता है. इससे कार का AC भी ठीक से काम करेगा साथ ही कार ब्लास्ट होने से भी बची रहेगी.

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