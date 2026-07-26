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EV Buying Tips: पहली Electric Car खरीदने की सोच रहे हैं? पैसे खर्च करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, EV चुनना होगा बेहद आसान

हममें से कुछ लोग तो ईवी कार के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं करते हैं. जबकि. इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले कई तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को समझना बेहद जरूरी होता है. कुछ बातों का ध्यान रखने से आप एक सही इलेक्ट्रिक कार का चुनाव कर सकते हैं साथ ही खर्चों को भी कम कर सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 26, 2026 4:10:37 PM IST

EV Buying Tips: पहली Electric Car खरीदने की सोच रहे हैं? पैसे खर्च करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, EV चुनना होगा बेहद आसान


EV Buying Tips: भारत में इलेक्ट्रिक कारों (EV) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के बाद से बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं. अन्य फ्यूल विकल्पों की तुलना में कहीं न कहीं आपको एक अच्छी और ज्यादा रेंज मिल जाती है. यही कारण है कि अब लगभग हर बड़ी ऑटो कंपनी अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही है. लेकिन, अक्सर ज्यादातर लोग टीवी या सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखर इलेक्ट्रिक कारें ले रहे हैं.

हममें से कुछ लोग तो ईवी कार के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं करते हैं. जबकि. इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले कई तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को समझना बेहद जरूरी होता है. कुछ बातों का ध्यान रखने से आप एक सही इलेक्ट्रिक कार का चुनाव कर सकते हैं साथ ही खर्चों को भी कम कर सकते हैं. 

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1. चार्जिंग की सुविधा पहले सुनिश्चित करें

इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले आपको उसकी चार्जिंग की सुविधा और कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए. अगर आपके घर में पार्किंग है तो होम चार्जर लगाना आसान रहेगा. वहीं, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को पहले सोसायटी की चार्जिंग सुविधा और अनुमति की जानकारी लेनी चाहिए. गाड़ी को लेने से पहले आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आस-पास के इलाके में ईवी की चार्जिंग कनेक्टविटी के बारे में जानना जरूरू रहेगा. 

2. कुल खर्चों को समझें 

अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको केवल फीचर्स और बजट ही नहीं देखना चाहिए. बल्कि, कार लेने से पहले आपको उसके कुल खर्चों की डिटेल लेनी चाहिए. अक्सर कई लोग केवल कार की एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला कर लेते हैं, जबकि असल में खर्च इससे कहीं अधिक हो सकता है. गाड़ी लेने से पहले ऑन-रोड कीमत के अलावा बीमा, एक्सेसरीज और चार्जर इंस्टॉलेशन का खर्च भी जोड़ें. इसके साथ ही नियमित सर्विस और रखरखाव की लागत की जानकारी लें. 

3. रेंज के हिसाब से चुनें कार 

इलेक्ट्रिक कार लेने से पहले आपको अपनी जरूरत को देखते हुए ईवी की रेंज को देखना चाहिए. आपको अपनी रोजाना की जरूरत के हिसाब से ड्राइविंग रेंज चुनना चाहिए. अगर आपकी रोजाना की रनिंग 30 से 60 किलोमीटर के बीच है, तो बहुत ज्यादा रेंज वाली महंगी EV लेने की जरूरत नहीं है. आप कम रेंज वाली कोई सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हैं. अगर अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो ज्यादा बैटरी क्षमता और लंबी ड्राइविंग रेंज वाली कार बेहतर विकल्प हो सकती है.

Tags: EV Buying Tips
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