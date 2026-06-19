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कहीं आपको भी तो शोरूम वाले नहीं दे रहे महीनों पुरानी कार? डिलीवरी से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें, डील बनेगी किफायती

कई बार कार देखने में हूबहू नई हो, लेकिन असल में वह कुछ महीनों पुरानी भी हो सकती है. इसलिए अगर आप नई कार लेने जा रहरे हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 19, 2026 2:13:12 PM IST

कहीं आपको भी तो शोरूम वाले नहीं दे रहे महीनों पुरानी कार? डिलीवरी से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें, डील बनेगी किफायती


New Car Delivery: नई कार खरीदना किसी के लिए भी एक अलग और बहुत अच्छा एक्सपीरिएंस रहता है. खासकर अगर आप अपनी पहली कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक अलग ही क्रेज होगा. लेकिन, आमतौर पर देखा जाता है कि पहली बार कार खरीदने वाले लोगों को कार लेते समय बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता होता है. कई बार उत्साह में ग्राहक कुछ ऐसी जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका असर बाद में सीधे उनकी जेब और कार के एक्सपीरिएंस पर पड़ सकता है. अगर आपको जानकारी नहीं है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शोरूम वाले आपको पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कार भी दे सकते हैं.

कई बार कार देखने में हूबहू नई हो, लेकिन असल में वह कुछ महीनों पुरानी भी हो सकती है. इसलिए अगर आप नई कार लेने जा रहरे हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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1. VIN नंबर के साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें 

अगर आप नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले Vehicle Identification Number (VIN)  की जांच करनी चाहिए. अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट से ज्यादा पुरानी हो तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको पुरानी कार दी जा रही है. देखा जाए तो आमतौर पर 2 से 3 महीने पुरानी डेट होने पर गाड़ी को लिया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लेने पर आपको पुरानी कार मिल सकती है. 

2. ओडोमीटर रीडिंग चेक करें

नई कार की डिलीवरी लेते समय आपको कार के ओडोमीटर रीडिंग को चेक करना चाहिए. आमतौर पर 20 से 100 किलोमीटर तक की रीडिंग सामान्य मानी जाती है क्योंकि कार को फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट और शोरूम के दौरान थोड़ा चलाया जाता है. अगर रीडिंग ज्यादा है तो ऐसे में आपको स्टाफ से इसके बारे में पूछना चाहिए और कार की वैल्यू उसी हिसाब से लगवानी चाहिए. 

3. टायर की स्थिति देखें

अगर आप किसी नई कार की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में आपको टायर की क्वालिटी का भी पता लगा लेना चाहिए. आपको यह देखना चाहिए कि कार की मैन्युफैक्चरिंग के आस-पास ही उसे टायर की भी मैन्युफैक्चरिंग हुई हो. अगर टायर में किसी प्रकार की समस्या है तो दूसरी कार लें.

Tags: New Car Delivery
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