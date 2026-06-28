Road Trip Plan: रोड ट्रिप का बना रहे हैं प्लान? साथ में जरूर रखें ये जरूरी सामान, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Road Trip Plan: रोड ट्रिप का अपना अलग ही मजा होता है. खुली सड़कें, खूबसूरत नजारे और परिवार या दोस्तों का साथ और अपनी पसंदीदा जगह पर जाना सबको अच्छा लगता है. चाहे आप पहाड़ों की ओर जा रहे हों या फिर समुद्र किनारे घूमने का प्लान बना रहे हों या किसी दूसरे शहर की लंबी यात्रा पर निकल रहे हों, सही तैयारी करना आपके पूरे सफर को आसान और यादगार बना सकती है. किसी भी रोड ट्रिप पर जाने से पहले आपको कार की सर्विस, फ्यूल और होटल बुकिंग जैसी तैयारियों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कई जरूरी सामान साथ रखना भूल जाते हैं.

अगर आप रोड ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में पहले कुछ बातों और सामान का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

1. फर्स्ट एड किट

सफर के दौरान छोटी-मोटी चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या कभी भी हो सकती है. इसलिए कार में एक अच्छी फर्स्ट एड किट रखना एक समझदारी का काम माना जाता है. इसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक, दर्द निवारक दवा, कॉटन, मेडिकल टेप और जरूरी दवाइयां शामिल होनी चाहिए. इससे आपका सफर आसान बनने के साथ ही साथ काफी सुरक्षित भी बनेगा. इस किट को आप अपनी कार में कहीं भी रख सकते हैं.

2. स्पेयर टायर और जरूरी टूल्स

अगर आप कार लेकर किसी लॉन्ग रूट पर जाने की तैयारी में हैं तो ऐसे में लंबी यात्रा के दौरान टायर पंक्चर होना आम बात है. इसलिए कार में अच्छी स्थिति वाला स्पेयर व्हील, जैक, व्हील स्पैनर और पंचर रिपेयर किट जरूर रखें. यात्रा शुरू करने से पहले स्पेयर टायर में हवा का दबाव भी जांच लें. ऐसा करना आपके सफर को काफी बेहतरीन बना सकता है.

3. मोबाइल चार्जर और पावर बैंक

किसी भी लंबी यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको नेविगेशन, ऑनलाइन पेमेंट और इमरजेंसी संपर्क के लिए मोबाइल बेहद जरूरी है. इसलिए कार चार्जर, USB केबल और एक अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक हमेशा साथ रखें. कार में यह सभी चीजें रखने से आपको रास्ते में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.