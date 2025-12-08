Mahindra XUV700 SUV: महिंद्रा XUV700 फेसलिफ़्टेड वर्शन की लॉन्च डेट आई सामने, जानें क्यों ब्रांड बदल रहा है मॉडल का नाम?

XUV700 facelift Name Change: महिंद्रा XUV 7XO 5 जनवरी को लॉन्च होगी. यह XUV700 का फेसलिफ़्टेड वर्शन है, लेकिन ब्रांड ने इसका नाम बदलकर XUV 3XO की तरह ही कर दिया है. महिंद्रा ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि वे XUV700 का नाम बदलकर XUV 7XO कर रहे हैं. यह अनाउंसमेंट एक टीज़र में आया जिसे होमग्रोन मैन्युफैक्चरर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया. महिंद्रा ने यह भी कन्फर्म किया कि वे XUV 7XO को 5 जनवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेंगे. महिंद्रा XUV 7XO नए फीचर्स के अलावा कुछ बड़े कॉस्मेटिक बदलावों के साथ आएगी.

दूसरी बार ब्रांड ने बदला अपनी SUV का नाम

पिछले महीने इसका अंदाज़ा लगाया था जब ब्रांड ने ‘XUV 7XO’ मॉनिकर के लिए ट्रेडमार्क फाइलिंग सबमिट की थी. यह दूसरी बार है जब ब्रांड ने अपनी किसी SUV का नाम बदला है. इससे पहले, महिंद्रा ने XUV300 का नाम बदलकर XUV 3XO कर दिया था. यह अकेला मामला नहीं है; ब्रांड ने XUV 1XO और XUV 5XO नेमप्लेट के लिए भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट किए हैं. इसलिए, हो सकता है कि भविष्य में इन नामों का इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट्स पेश किए जाएं.

महिंद्रा XUV 7XO: मुख्य उम्मीदों की डिटेल्ड स्पेक-शीट

कैटेगरी डिटेल्स

इंजन 2.0L टर्बो पेट्रोल, 2.2L डीज़ल

पावर पेट्रोल 197 bhp, डीज़ल 182 bhp

टॉर्क पेट्रोल 380 Nm, डीज़ल 450 Nm

ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमैटिक

ड्राइवट्रेन FWD, AWD

बाहरी बदलाव नई ग्रिल, बदला हुआ बंपर, C शेप्ड DRLs के साथ नए डुअल बैरल LED हेडलैंप, अपडेटेड टेल लैंप

पहिए नए एलॉय व्हील डिज़ाइन

इंटीरियर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सेकंड रो कैप्टन सीट्स, हारमन कार्डन डॉल्बी एटमॉस ऑडियो

टेक और सेफ्टी लेवल 2 प्लस ADAS, सेल्फ पार्किंग फीचर, फ्रंट पार्किंग सेंसर

सीटिंग ऑप्शन 5 या 7 सीट्स

फ्यूल टाइप पेट्रोल, डीज़ल

महिंद्रा XUV 7XO के डिज़ाइन में क्या बदलाव होंगे?

XUV 7XO के एक्सटीरियर में हेडलाइट कॉन्फ़िगरेशन को रीडिज़ाइन किया जाएगा. इसमें स्कॉर्पियो N जैसे डुअल बैरल होंगे. ये LED हेडलैंप ही रहेंगे, हालांकि महिंद्रा इस बार प्रोजेक्टर अरेंजमेंट चुन सकता है. डेटाइम रनिंग लैंप अब नीचे की ओर नहीं होगा; इसके बजाय, यह U-शेप का होगा.

फ्रंट में एक नई ग्रिल दी जाएगी, जो XUV500 में देखी गई ग्रिल की याद दिलाती है. बंपर को भी रीडिज़ाइन किया जाएगा. साइड में, एलॉय व्हील्स का एक नया सेट शामिल किया जाएगा, जबकि फ्लश डोर हैंडल और रूफ रेल्स को बनाए रखा जाएगा. पीछे, टेल लैंप डिज़ाइन नया होगा, जैसा कि हमने हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S में देखा है.

महिंद्रा XUV 7XO के इंटीरियर में क्या बदलाव होंगे?

XEV 9S अब XUV 7XO के इंटीरियर डिज़ाइन को प्रभावित करेगी. इसलिए, उम्मीद है कि इसमें वही दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिस पर महिंद्रा का रोशन लोगो और तीन-स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिससे पता चलता है कि पैसेंजर के पास भी अपना डिस्प्ले होगा. महिंद्रा इसमें डॉल्बी एटमॉस, दूसरी लाइन के लिए कैप्टन सीट, साथ ही वेंटिलेशन फ़ीचर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और ऑटोमैटिक पार्किंग जैसे दूसरे सुधार भी शामिल कर सकता है.

महिंद्रा XUV 7XO के इंजन ऑप्शन क्या होंगे?

XUV 7XO में मौजूदा XUV700 वाले ही इंजन ऑप्शन होंगे. इसमें दो अलग-अलग ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध 2.2-लीटर डीज़ल इंजन और एक सिंगल ट्यूनिंग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल है. फिर भी, हमें उम्मीद है कि टर्बो पेट्रोल इंजन में ड्राइविंग मोड भी होंगे, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फ़्यूल खर्च करता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. इसलिए, एक 6-स्पीड मैनुअल और एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ एक ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन भी मिलेगा.

