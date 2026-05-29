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9 लाख रु. सस्ती हुई ये luxury car, लॉन्च हुआ tesla का नया प्रीमियम वेरिएंट, जानिये 500KM रेंज वाली कार की वर्तमान कीमत

Tesla ने हाल ही में भारत में अपनी सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार SUV Model Y की कीमत में भारी मात्रा में कटौती कर दी है. अब यह कार पूरे 9 लाख रुपये सस्ती हो गई है. 500KM रेंज, 15 मिनट फास्ट चार्जिंग और प्रीमियम फीचर्स वाली इस EV कार को अब ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 6:17:48 PM IST

लॉन्च हुआ tesla का नया प्रीमियम वेरिएंट
लॉन्च हुआ tesla का नया प्रीमियम वेरिएंट


हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपनी सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV Model Y की कीमत में बड़ी कटौती की है. कंपनी ने Model Y 2026 को नए प्राइस के साथ लॉन्च किया है. बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत 50.89 लाख रुपये हो गई है. 

यह कार पहले के मुकाबले अब 9 लाख रुपये सस्ती हो गयी है. इस बड़ी कीमत कटौती के साथ Tesla भारतीय प्रीमियम EV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है. 

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कीमत में भारी बदलाव 

जानकारी के अनुसार टेसला ने भारत में मॉडल Y के रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत कम कर दी है. पहले इस कार की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये थी, लेकिन अब एक्स-शोरूम ने इसकी कीमत घटाकर 50.89 लाख रुपये कर दी है. नई कीमत के साथ कंपनी ने Model Y 2026 की बुकिंग शुरु कर दी है और इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होगी. Tesla Model Y दो सीटिंग कॉन्फिग्रेशन के साथ आती है 5-सीटर और 6-सीटर. ग्राहक इसे दोनों विकल्पों में खरीद सकते हैं. 

बता दें कि कंपनी ने Model Y के लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये पर बरकरार है. हाल ही में कंपनी ने इसका लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट भी पेश किया है. 

बैटरी और पावर 

टेसला मॉडल Y स्टैंडर्ड 5-सीटर प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में 64kWh बैटरी पैक दिया गया है. इसके अलावा इसमें 299hp की इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है. वहीं इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 84.2kWh बैटरी दी गई है, जो ज्यादा दूरी तय कर सकने में सक्षम है.

प्रीमियम फीचर्स 

टेसला की नई Model Y में 19 इंच के पहिये दिए गए हैं. साथ ही कार का इंटीरियर भी टेक्स्चर फिनिश के साथ आता है. इसके अलावा कार के फ्रंट में 16 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है. वहीं दूसरी सीट पर 8 इंच का अलग टचस्क्रीन भी दिया गया है. इन सबके अलावा फ्रंट सीट्स में पावर रिक्लाइनिंग, पावर टिल्ट, हीट और वेंटिलेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं. Tesla Model Y में सुरक्षा के लिहाज से 8 कैमरे दिए गए हैं, जो ड्राइविंग और सेफ्टी को ज्यादा एडवांस बनाते हैं. 

Tags: Tesla CarTesla Car Launch
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