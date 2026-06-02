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Tesla Model Y L vs Toyota Fortuner: लेना चाहते हैं दमदार और लग्जरी फीचर्स वाली कार? जानें कौन है सेगमेंट का राजा

काफी हद तक इस कार का मुकाबला Tesla Model Y L के साथ भी किया जाता है. हालांकि, यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक और लग्जरी कार है. जो अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है. दोनों ही कारें काफी बेहतरीन मानी जाती है. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जान लेते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 2, 2026 5:02:58 PM IST

Tesla Model Y L vs Toyota Fortuner: लेना चाहते हैं दमदार और लग्जरी फीचर्स वाली कार? जानें कौन है सेगमेंट का राजा


Tesla Model Y L vs Toyota Fortuner: लग्जरी और महंगी कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. चाहे वह भारत में हो या फिर अन्य देशों में इन कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. फिर चाहे वह एसयूवी हो या फिर सेडान सेगमेंट ही क्यों न हो. लग्जरी कारों का अपना अलग ही दबदबा है. लग्जरी कारों में आपको एक से बढ़कर एक एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं. बात चाहे इलेक्ट्रिक कार की हो या फिर डीजल और पेट्रोल कारें ही क्यों न हों. आमतौर पर भारत में टोटोटा फॉर्च्यूनर को काफी महत्व दिया जाता है. यह कार लग्जरी के साथ-साथ किफायती और मजबूत भी मानी जाती है, जिसकी परफॉमेंस भी काफी रफ एंड टफ है.

काफी हद तक इस कार का मुकाबला Tesla Model Y L के साथ भी किया जाता है. हालांकि, यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक और लग्जरी कार है. जो अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है. दोनों ही कारें काफी बेहतरीन मानी जाती है. चलिए दोनों के अंतर के बारे में जान लेते हैं. 

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किसमें मिलते हैं ज्यादा बेहतरीन फीचर्स?

Toyota Fortuner में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी दिया जाता है. इसके साथ ही साथ आपको फऱॉर्च्यूनर में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और JBL के प्रीमियम क्वालिटी के ऑडियो सिस्टम भी दिए जाते हैं. Tesla Model Y L में आपको कई लग्जरी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है. इस कार में 16 इंच का टचस्क्रीन और 8 इंच का रियर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले भी मिल जाती है. वहीं, इसमें साउंड इंसुलेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है. 

कैसी है दोनों की परफॉर्मेंस? 

Toyota Fortuner में फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जोकि 2755 cc में देखने को मिलता है. यह कार आपको 201.15 bhp की पावर देने के साथ-साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ Tesla Model Y L में आपको सिंगल या फुल चार्ज होने पर 681 किलोमीटर की दमदार रेंज देखने के लिए मिलेगी. इसके अलावा यह कार सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड तय कर सकती है.

Tags: Tesla Model Y L
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