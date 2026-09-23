Tempered Glass: घटिया क्वालिटी वाले टेंपर्ड ग्लास पर लगेगी लगाम! सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नया नियम

Tempered Glass New Rule: अक्सर लोग अपने स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए टेंपर्ड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं. इनमें कुछ कवर या टेंपर्ड ऐसे भी होते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी लो होती है. सरकार ने हाल ही में इसे लेकर एक सख्त फैसला लिया है. सरकार घटिया क्वालिटी वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री पर बैन लगा रही है जो तय क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते हैं. स्मार्टफोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर यानी टेंपर्ड ग्लास अब पहले की तरह बिना किसी तय क्वालिटी मानक के नहीं बेचा जा सकेगा.

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है.

स्क्रीन गार्ड के लिए क्या होंगे नए नियम

स्क्रीन गार्ड को लेकर होने वाले नए नियमों के तहत अब घटिया या खराब क्वालिटी के टेंपर्ड ग्लास की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी. सरकार ने 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में स्क्रीन प्रोटेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स ऑर्डर, 2021 के दायरे में शामिल किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2027 से नए नियम लागू किए जाएंगे. इसके तहत स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारतीय मानक IS 19348:2025 के अनुरूप जरूरी होगी. BIS सर्टिफिकेशन लागू होने के बाद कंपनियों और विक्रेताओं को तय मानकों का पालन करना होगा.

क्या है नई स्क्रीन प्रोटेक्टर गाइडलाइंस?