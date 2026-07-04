Telegram: अब टेलीग्राम पर नहीं देख पाएंगे फिल्में? सरकार की नजर, पायरेटेड फिल्मों को लेकर भेजा नोटिस

Telegram: केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के बड़े पैमाने पर फैलने को लेकर नोटिस जारी किया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने टेलीग्राम को कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले चैनलों और कंटेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के भीतर ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (ATR) जमा करने के लिए भी कहा गया है. मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मकसद भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को बचाना और ऑनलाइन पायरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा करना है.

टेलीग्राम को निर्देश

मंत्रालय के अनुसार, टेलीग्राम को निर्देश दिया गया है कि वह उल्लंघन करने वाले कंटेंट का पता लगाने, उसकी रिपोर्ट करने, उस तक पहुंच रोकने और उसे हटाने के लिए अपने सिस्टम को मजबूत करे. सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद भारत की क्रिएटर इकोनॉमी की रक्षा करना और ऑनलाइन पाइरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की सुरक्षा करना है.

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टेलीग्राम को बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है

मंत्रालय ने टेलीग्राम को पायरेटेड सामग्री साझा करने में शामिल चैनलों, समूहों, बॉट्स, खातों, प्रशासकों और अन्य संबंधित संस्थाओं सहित बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, प्लेटफॉर्म को निर्माताओं, ओटीटी प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपनी शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है. टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्लेटफॉर्म से पायरेटेड सामग्री को रोकने, पहचानने और हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो.