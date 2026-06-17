50MP कैमरा और 6000mAh की बैटरी के साथ मिलेगा Tecno Spark 50 Pro, जानें फीचर्स और कैमरा में कितना किफायती

Tecno Spark 50 Pro launch: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बजट और मिड-रेंज सेगमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है. आज के समय में ग्राहक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो कम कीमत में शानदार कैमरा, दमदार बैटरी, आकर्षक डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस दे. इसी को देखते हुए स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने अपना Tecno Spark 50 Pro को लॉन्च कर दिया है. हालांकि, अभी यह स्मार्टफोन सेल के लिए उपलब्ध नहीं है. लेकिन, जल्द ही भारतीय बाजार के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में इसे सेल के लिए उतारा जा सकता है.

खास बात यह है कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 5G में न लॉन्च करके 4G में लॉन्च किया है. हालांकि, फोन में फीचर्स की भरमार है साथ ही साथ आपको इसमें एक बड़ी बैटरी का भी ऑप्शन दिया जाता है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में.

Tecno Spark 50 Pro के फीचर्स

Tecno Spark 50 Pro में आफको MediaTek Helio G100 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 6.78 इंच 120Hz की डिस्प्ले मिलती है साथ ही साथ 50MP Sony LYTIA 600 का मेन कैमरा भी मिलता है. इसके अलावा इस फोन में आपको 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी जाती है. केवल यही नहीं इस फोन में 60W का फास्ट चार्जिंग और एक फास्ट प्रोसेसर भी दिया जाता है. अगर आप इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डिवाइस के हैंग होने या फिर स्पीड से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी. इसके फीचर्स Tecno Spark 50 5G से काफी अलग हैं.

Tecno Spark 50 Pro का कैमरा

अगर आप कम बजट में एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tecno Spark 50 Pro को ले सकते हैं. इस फोन में आपको 50MP Sony LYTIA 600 मेन सेंसर मिलता है साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर भी दिया जाता है. इससे आप सेल्फी लेने के साथ-सात शॉट्स आदि भी कैप्चर कर सकते हैं. इस बार आपको पुराने मॉडल से ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं.