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Tecno Spark 40 vs Red Magic 11S Pro: बैटरी से लेकर फीचर्स तक, कौन है सेगमेंट का ज्यादा दमदार स्मार्टफोन्स

दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के दमदार फोन माने जाते हैं. दोनों ही आपके बजट में फिट होने के साथ-साथ फीचर्स और कैमरा में भी बेहतरीन माने जाते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच कुछ अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 2, 2026 4:58:48 PM IST

Tecno Spark 40 vs Red Magic 11S Pro: बैटरी से लेकर फीचर्स तक, कौन है सेगमेंट का ज्यादा दमदार स्मार्टफोन्स


Tecno Spark 40 vs Red Magic 11S Pro: आजकल महंगे स्मार्टफोन लेना आजकल कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है. किस्त या ईएमआई पर आप अब आईफोन से लेकर अन्य महंगे फोन्स भी खरीद सकते हैं. आजकल भारतीय टेक बाजार में बहुत से स्मार्टफोन्स हैं, जिनके बीच लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. स्मार्टफोन लेना या फिर अपग्रेड करना आज के समय में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है. हालांकि, हमेशा ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहिए, जो आपके लिए फीचर्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी किफायती हो. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेने की तैयारी में हैं तो ऐसे में Tecno Spark 40 vs Red Magic 11S Pro में से किसी भी एक फोन को ले सकते हैं. लेकिन, दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स किस अंतर के साथ आते हैं. 

फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती?

Tecno Spark 40 में आपको 6.67 इंच की स्क्रीन के अलावा 120Hz IPS LCD स्क्रीन दी जाती है. इस फोन में आपको 5200mAh की बड़ी बैटरी और 45W की चार्जिंग और MediaTek Helio G81 processor मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Red Magic 11S Pro में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 लीडिंग एडिशन मिलता है, जिसमें 6.85-inch की 144Hz AMOLED और 8,000mAh की दमदार बैटरी भी मिल जाती है. दोनों स्मार्टफोन्स आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स अपने सेगमेंट के काफी दमदार और फीचर्स में बेहतरीन माने जाते हैं. 

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कैमरा में कौन किससे ज्यादा बेहतर?

देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स कैमरा में काफी अच्छे हैं. Tecno Spark 40 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन यानि रियर कैमरा मिलता है. इसके इसमें ड्यूल फ्लैश और फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Red Magic 11S Pro में आपको 50 मेगापिक्सल OmniVision OV50E40 sensor मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की डिस्प्ले कैमरा भी दिया जाता है.

Tags: Tecno Spark 40
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