अब आपके बजट में! दुनिया का सबसे Slim 5G फोन

Pova Slim 5G: Tecno ने हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन Pova Slim 5G लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन है जिसकी मोटाई केवल 5.95 मिलीमीटर है। इस फोन की स्क्रीन 3D कर्व्ड AMOLED टाइप की है जिसमें 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जिससे यूज़िंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूद हो जाता है। डिजाइन के मामले में भी यह फोन अलग दिखता है क्योंकि इसके रियर कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर LED लाइट्स दी गई हैं जो यूज़र के मूड या नोटिफिकेशन के अनुसार जलती हैं। इसे कंपनी ने Dynamic Mood Light नाम दिया है। फोन में एक AI आधारित वॉइस असिस्टेंट “Ella” भी शामिल है जो कई स्मार्ट फीचर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा इस डिवाइस को IP64 रेटिंग मिली है जिससे यह हल्के पानी के छींटों या धूल से सुरक्षित रहता है। कुल मिलाकर यह फोन डिजाइन डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स के साथ एक प्रीमियम अनुभव देने की कोशिश करता है।

भारत में Tecno Pova Slim 5G की कीमत

Tecno Pova Slim 5G की कीमत भारत में 19,999 रुपये रखी गई है। यह फोन एक ही वेरिएंट में आता है जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। यह तीन रंगों में उपलब्ध होगा कूल ब्लैक, स्काई ब्लू और स्लिम व्हाइट। इस स्मार्टफोन की बिक्री 8 सितंबर से शुरू होगी और इसे आप नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर या Flipkart से खरीद सकते हैं।

Tecno Pova Slim 5G के फीचर्स और तकनीकी जानकारी

Display

Tecno Pova Slim 5G का वजन सिर्फ 156 ग्राम और मोटाई 5.95mm है। इसमें 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसका 144Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 4,500 nits है और इसे गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा दी गई है।

Processor

इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है जो फोन को तेज और स्मूद चलने में मदद करती है।

AI assistant

Tecno Pova Slim 5G में Ella AI असिस्टेंट है जो कई भारतीय भाषाएं सपोर्ट करता है। यह AI कॉल, टेक्स्ट लिखना, फोटो एडिटिंग और प्राइवेसी ब्लरिंग जैसे फीचर्स में मदद करता है। साथ ही इसमें Circle to Search फीचर भी शामिल है।

camera

Tecno Pova Slim 5G में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 2MP का दूसरा सेंसर शामिल है। वहीं आगे की तरफ 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए काम आता है।

Software and Sensors

फोन में डुअल सिम, IR रिमोट सेंसर, और Dolby Atmos सिंगल स्पीकर है। डिज़ाइन में डायनामिक मूड लाइट है और इसे KM9 TUV Rheinland से सर्टिफाइड किया गया है। यह Android 15 बेस्ड HiOS 15 पर चलता है।

Battery and charging support

Tecno Pova Slim 5G में 5,160mAh की बैटरी बड़ी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि इस बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में सिर्फ 55 मिनट लगते हैं और आधा चार्ज होने में केवल 25 मिनट का समय चाहिए।