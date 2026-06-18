Tecno Pova 8 5G vs Tecno Spark 50 Pro 4G: बजट में कौन देता है सबसे ज्यादा वैल्यू? परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा में क्या रहेगा बेस्ट

Tecno Pova 8 5G vs Tecno Spark 50 Pro 4G: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं. अब ग्राहक कम कीमत में बेहतर कैमरा, दमदार बैटरी के साथ ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखते हैं. हालांकि, आप जिस भी बजट में स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा. अगर आप किसी स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tecno Pova 8 5G vs Tecno Spark 50 Pro 4Gमें से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं. दोनोम में ही आपको दमदार फीचर्स के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी.

दोनों ही फोन्स अपने सेगमेंट के बेस्ट और किफायती मोबाइल माने जाते हैं. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में भी जान लेना चाहिए.

फीचर्स में क्या रहेगा बेस्ट?

Tecno Pova 8 5G में आपको MediaTek Dimensity 7100 5G SoC का प्रोसेसर मिल जाता है साथ ही साथ 6GB or 8GB LPDDR5X RAM के साथ 128 जीबी की स्टोरेज भी मिल जाती है. इसके अलावा इस फोन में आपको मल्टी कलर एलईडी का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Tecno Spark 50 Pro में आफको MediaTek Helio G100 अल्टीमेट प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 6.78 इंच 120Hz की डिस्प्ले मिलती है साथ ही साथ 50MP Sony LYTIA 600 का मेन कैमरा भी मिलता है. इसके अलावा इस फोन में आपको 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी जाती है.

किसमें मिलेगे ज्यादा बेहतर कैमरा?

हालांकि, कैमरा के मामले में भी यह दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतर मानीे जाते हैं. Tecno Pova 8 5G में आपको 50MP Sony LYT-600 मेन रियर कैमरा मिलने के साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Tecno Spark 50 Pro में आपको 50MP Sony LYTIA 600 मेन सेंसर मिलता है साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर भी दिया जाता है.