कम कीमत में फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरिएंस! Tecno Pova 8 5G vs Infinix GT 30 5G में से क्या रहेगा बेहतर, जानें डिटेल

Tecno Pova 8 5G vs Infinix GT 30 5G: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में बजट फ्रेंडली फोन की वैसे तो कोई कमी नहीं है. आप जिस भी बजट में चाहें कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं. अब ग्राहकों को कम कीमत में ऐसे स्मार्टफोन मिल रहे हैं, जो कुछ साल पहले केवल प्रीमियम और फ्लैगशिप डिवाइसेज में देखने को मिलते थे. ऐसा नहीं कि कम कीमत में आपको केवल काम चलाने वाले ही स्मार्टफोन मिलें बल्कि, इस कीमत में मार्केट में आज फास्ट और पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं.

यह स्मार्टफोन्स वास्तव में एक यूजर के लिए किफायती हो सकते हैं. इसी सेगमेंट में Tecno Pova 8 5G vs Infinix GT 30 5G में से कोई भी स्मार्टफोन लिया जा सकता है. चलिए दोनों के बीच के कुछ अंतर के बारे में जानते हैं.

किसमें मिलेंगे कैसे फीचर्स?

Tecno Pova 8 5G में आपको MediaTek Dimensity 7100 5G chipset के साथ ही साथ SE1 Wi-Fi Enhancement Chip का ऑप्शन मिलता है. यह स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसके बाद से काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Infinix GT 30 5G में आपको 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 chipset, और 5500mAh की बड़ी बैटरी और 45W चार्जिंग के अलावा 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है.

किसमें मिलेगा दमदार कैमरा?

Tecno Pova 8 5G में आपको 50MP Sony LYTIA 600 मेन कैमरा मिलता है, जो 2x lossless जूम के साथ आता है. इसके अलावा इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जोकि सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Infinix GT 30 5Gमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया जाता है, जिसमें मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट यानि सेल्फी कैमरा का भी ऑप्शन दिया जाता है.