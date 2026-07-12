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स्मार्टफोन बाजार में मचेगा धमाल! Tecno Camon 50 Ultra 5G की लॉन्च डेट आई सामने, नए कलर ऑप्शन का भी खुलासा

Tecno Camon 50 Ultra 5G: कंपनी के अनुसार आने वाला Tecno Camon 50 Ultra 5G भारत में 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा. Amazon पर इस हैंडसेट के लिए एक माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिससे लॉन्च के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी उपलब्धता की पुष्टि होती है.

By: Anshika thakur | Published: July 12, 2026 8:45:37 PM IST

Techno Camon 50 ultra
Techno Camon 50 ultra


Tecno Camon 50 Ultra 5G: Tecno Camon 50 Ultra 5G: Tecno ने कन्फर्म किया है कि Camon 50 Ultra 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. लॉन्च से पहले कंपनी ने इस आने वाले स्मार्टफोन की झलक दिखाना शुरू कर दिया है जिसमें इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन पर खास जोर दिया गया है. उम्मीद है कि यह हैंडसेट मौजूदा Camon 50 सीरीज में शामिल होगा और भारतीय बाजार में कई प्रीमियम फीचर्स लेकर आएगा. हालांकि Tecno ने भारतीय वर्शन के बारे में कुछ जानकारी शेयर की है लेकिन बाकी स्पेसिफ़िकेशन्स, कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी लॉन्च के आस-पास ही सामने आने की उम्मीद है.

Tecno Camon 50 Ultra 5G के भारत में लॉन्च का टीजर

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कंपनी के अनुसार आने वाला Tecno Camon 50 Ultra 5G भारत में 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे (IST) लॉन्च होगा. Amazon पर इस हैंडसेट के लिए एक माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई है, जिससे लॉन्च के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी उपलब्धता की पुष्टि होती है. लिस्टिंग में स्मार्टफोन को साइप्रस ग्रीन, मिस्टी पर्पल और नेबुला टाइटेनियम कलर ऑप्शन में दिखाया गया है. माइक्रोसाइट पर मौजूद तस्वीरों से इसके फ़्लैट-फ़्रेम डिजाइन और गोल कोनों का पता चलता है. साथ ही इसमें वर्टिकली अलाइन्ड रियर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें तीन बड़े कैमरा सेंसर, एक अतिरिक्त सेंसर, एक LED फ़्लैश और एक रेड एक्सेंट शामिल है.

Tecno, Camon 50 Ultra 5G में फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए नए AI फीचर्स पर जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि हैंडसेट में AI-पावर्ड टूल्स होंगे जो तस्वीरों को बेहतर बनाने और फोटो से अनचाहे एलिमेंट्स को हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि स्मार्टफोन का प्रोफाइल स्लिम है इसकी बनावट मज़बूत है और इसमें पूरे दिन चलने वाली बैटरी है.

Tecno Camon 50 Ultra 5G के फीचर्स

Tecno Camon 50 Ultra 5G को सबसे पहले बार्सिलोना में MWC 2026 के दौरान Camon 50 सीरीज के टॉप-एंड मॉडल के तौर पर दिखाया गया था. उस समय कंपनी ने बताया था कि इस फोन में 6.78-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगा जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz, पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स तक और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन होगा. उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट पर चलेगा, इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी और यह HiOS 16 के साथ Android 16 पर काम करेगा.

Tecno Camon 50 Ultra 5G के ग्लोबल वेरिएंट में 50-मेगापिक्सल का Sony LYT-700C प्राइमरी रियर सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. इसके अलावा उम्मीद है कि फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और यह 30fps पर 4K रिज़ॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा.

Tecno Camon 50 Ultra 5G के ग्लोबल वेरिएंट के लिए घोषित अन्य फीचर्स में धूल और पानी से बचाव के लिए IP68, IP69 और IP69K रेटिंग, साथ ही MIL-STD-810 सर्टिफिकेशन शामिल हैं. इस स्मार्टफोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की बैटरी, डॉल्बी एटमॉस-सपोर्टेड स्टीरियो स्पीकर, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, ब्लूटूथ 5.4, डुअल-बैंड वाई-फाई, USB टाइप-C और 5G कनेक्टिविटी भी होने की उम्मीद है.

Tags: Tecno Camon 50 Ultra 5GTecno Camon 50 Ultra 5G India launchTecno Camon 50 Ultra launch date India
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