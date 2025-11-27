टेस्ला का भारत में बड़ा कदम, गुरुग्राम में खुला पहला ‘ऑल-इन-वन सेंटर’, यहां जानें सुविधाओं के बारे में

Tesla All In One Centre In Gurugram: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम रख दिया है. जी हां, टेस्ला ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपना पहला ‘ऑल-इन-वन सेंटर’ की शुरुआत की है. इस सेंटर को ग्राहकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है.

क्या है सेंटर खुलने का मुख्य उद्देश्य?

दरअसल, इस सेंटर को खोलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्राहकों को बिक्री यानी Sales के साथ-साथ सर्विसिंग, चार्जिंग, और डिलीवरी समेत हर तरह की महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवानी है. तो वहीं, दूसरी तरफ सेंटर के खुलने से लोगों में खास उत्साह भी देखने को मिल रहा है.

क्या है सेंटर में मिलने वाली खास सुविधाएं

तो आइए जानते हैं सेंटर में मिलने वाली खास सुविधाओं के बारे में. हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित यह नया ऑल-इन-वन सेंटर ग्राहकों के लिए एक ही छत के नीचे कई तरह की ज़रूरी सुविधाएं देता है जैसे कि,

1. बिक्री और डिलीवरी

ग्राहक यहीं से अपनी टेस्ला कार बेहद ही आसानी से खरीद सकते हैं.

2. सर्विसिंग की सुविधा

कार की सर्विसिंग के साथ-साथ रख-रखाव की भी सुविधा देखने को मिलेगी

3. चार्जिंग की सुविधा

सर्विसिंग के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी गई है.

4. टेस्ट ड्राइव

इसके अलावा ग्राहक यहां Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, जो उत्तर भारत में इस मॉडल की बढ़ती मांग को देखते हुए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है.

भारत में टेस्ला की यात्रा और क्या है मॉडल Y?

टेस्ला ने इसी साल जुलाई के महीने में भारतीय बाजार में अपना पहला कदम रखा था. जब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Tesla Model Y को लॉन्च किया था. तो वहीं, वर्तमान में, भारत में केवल इसी मॉडल की ज्यादातर बिक्री हो रही है. आइए जानते हैं Tesla Model Y और SUV के महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में.

फीचर विवरण

डिस्प्ले 15.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन

ड्राइव सिस्टम रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम

सुरक्षा ऑटोमैटिक इमर्जेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग

आराम हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइटिंग

मॉडल Y की कीमत और किस प्रकार है रेंज

Model Y में केवल दो रेंज उपलब्ध है. पहला स्टैंडर्ड मॉडल और दूसरा लॉन्ग रेंज मॉडल. आइए विस्तार से जानते हैं इन दो रेंज के बारे में.

1. स्टैंडर्ड मॉडल

रेंज: 500 किमी तक

कीमत: 59.89 लाख रुपये

2. लॉन्ग रेंज मॉडल:

रेंज: 622 किमी तक

कीमत: 67.89 लाख रुपये

टेस्ला का यह कदम भारतीय EV बाजार में आने वाले समय में पकड़ को मजबूत करने में बेहद ही मददगार साबित होगा.