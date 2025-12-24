Home > टेक - ऑटो > एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?

एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असल में एक "प्यास बुझाने वाली मशीन" बन गई है. AI भले ही कोड से चलती है, लेकिन इसका पर्यावरण पर भौतिक प्रभाव (Physical Impact) बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 24, 2025 6:49:46 PM IST

Ai Water Consumption
Ai Water Consumption


Ai Water Consumption: यह सुनने में बेहद ही अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी डिजिटल दुनिया को चलाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असल में एक “प्यास बुझाने वाली मशीन” बनती जा रही है. जी हाँ, जब आप ChatGPT या Gemini से एक साधारण सवाल पूछते हैं, तो पर्दे के पीछे डेटा सेंटर्स में लीटरों पानी खर्च हो रहा होता है. शोध के मुताबिक (According to research) , जब आप एआई (AI) से 20 से 50 सवाल पूछते हैं, तो यह लगभग 500 मिलीलीटर (आधा लीटर) पानी “पी” जाता है. 

You Might Be Interested In

क्या है डेटा सेंटर की कूलिंग? 

एआई मॉडल चलाने वाले सर्वर बहुत ज्यादा और तेजी से गर्मी पैदा करने का काम करते हैं. इसके साथ ही  इन्हें ठंडा रखने के लिए लाखों गैलन ताजे पानी (Fresh Water) का इस्तेमाल कर कूलिंग टावरों में भी किया जाता है. 

ट्रेनिंग का भारी खर्च और दिग्गजों की राय?

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि एआई (जैसे GPT-4) को ‘ट्रेन’ करने के दौरान करोड़ों लीटर पानी की खपत होती है. इसके अलावा यह पानी एक मध्यम आकार के शहर की प्यास बुझाने के बराबर हो सकता है. 

You Might Be Interested In

बोतलबंद पानी से फिर क्यों तुलना? 

एआई की पानी की खपत किसी भी बोतलबंद पानी बनाने वाली फैक्ट्री से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह प्रक्रिया लगातार 24×7 चलती रहती है, जिसके कोई रोक नहीं सकता है. जैसे-जैसे एआई का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे टेक कंपनियों का ‘वॉटर फुटप्रिंट’ (Water Footprint) तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वॉर्मिंग के बीच जल संसाधनों पर दबाव डालने की भी कोशिश कर रहा है. 

क्यों है शुद्ध पानी की जरूरत?

सर्वरों को ठंडा करने के लिए साधारण गंदा पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए बेहद ही शुद्ध और साफ पानी चाहिए होता है ताकि पाइपों में किसी भी तरह की जंग या फिर गंदगी न जमे. हालाँकि, दूसरी तरफ अब वैज्ञानिक ‘एयर कूलिंग’ या समुद्र के नीचे डेटा सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि एआई की इस प्यास को कम किया जा सके.

You Might Be Interested In
Tags: AIchat gptGeminiTech-Auto NewsWater Footprint
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?
एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?
एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?
एआई और पानी की खपत का आखिर क्या है कड़वा सच?