Tata Tigor JTP vs Windsor EV: कौन सी कार रहेगी वैल्यू फॉर मनी? किसमें मिलेगी ज्यादा माइलेज, फीचर्स में क्या है अंतर

Tata Tigor JTP vs Windsor EV: आजकल लोग नई कार लेते समय अक्सर माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस आदि को देखते हैं. हालांकि, कार लेने से पहले यह सभी चीजें लेना बेहद जरूरी भी होती है. अगर आप कोई नई कार लेने जा रहे हैं तो ऐसे में Tata Tigor JTP vs Windsor EV में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों कारें एक दूसरे से काफी अलग हैं. एक तरफ पेट्रोल कार है तो दूसरी ओर इलेक्ट्रिक कार है.

दोनों कारों में न केवल फीचर्स की भरमार है, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी काफी दमदार मानी जाती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों कारों के फीचर्स से लेकर माइलेज और परफॉर्में तक में क्या अंतर है.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Tata Tigor में आपको 7 इंच का टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले और ड्यूल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं. इसके साथ ही साथ इस कार में आपको ABS के साथ ही साथ सिटी और स्पोर्ट्स जैसे दो ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Windsor EV में आपको 15.6 इंच का डिजिटल टचस्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके साथ ही एक बड़े साइज की पैनेरॉमिक ग्लास वाली सनरूफ का भी ऑप्शन दिया जाता है. यही नहीं इस कार में आपको L2 autonomous driving (ADAS) के अलावा 135 डिग्री की रिक्लाइनिंग रियर सीट्स देखने के लिए मिल जाती है.

कैसी है दोनों कारों की परफॉर्मेंस?

Tata Tigor में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 114 PS की पावर देने के साथ ही साथ 150 nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसके साथ ही कार में 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स आते हैं. Windsor EV में आपको 52.9 kWh और 38 kWh की बैटरी दी जाती है. इस कार में दो बैटरी ऑप्शन्स देखने के लिए मिल जाते हैं. बात करें अगर 52.9 kWh में आपको 449 km की रेंज मिल जाती है. वहीं, 38 kWh की बैटरी में 332 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से निकाली जा सकती है.