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Tata Tiago vs Honda Amaze: कौन सी कार बैठेगी बजट में फिट? फीचर्स के मामले में क्या रहेगी बेस्ट

दोनों कार का डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी मानी जाती है. दोनों कारों की परफॉर्मेंस, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के बारे में जान लेना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं इन दोनों कारों के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 2, 2026 10:12:08 PM IST

Tata Tiago vs Honda Amaze: कौन सी कार बैठेगी बजट में फिट? फीचर्स के मामले में क्या रहेगी बेस्ट


Tata Tiago vs Honda Amaze: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिड-साइज सेडान के साथ-साथ ही छोटी हैचबैक कारों का भी दबदबा लगातार बरकरार है. हैचबैक की तुलना अब सेडान के साथ भी की जाती है. Tata Tiago vs Honda Amaze दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट सेडान और हैचबैक मानी जाती हैं. दोनों कारों में न केवल फीचर्स की भरमार है, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी काफी दमदार मानी जाती हैं. अगर आप 10 से 15 लाख के आसपास कोई सेडान या फिर हैचबैक कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों में से किसी को भी घर ला सकते हैं.

दोनों कार का डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी मानी जाती है. दोनों कारों की परफॉर्मेंस, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के बारे में जान लेना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं इन दोनों कारों के अंतर के बारे में. 

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किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? 

Tata Tiago में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांंसमिशन, हर्मन की 10.24 इंच की टचस्क्रीन और ऐप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है. इसके अलावा इस कार में आपको स्टार सेफ्टी रेटिंग 4 Star Safety Ratings भी मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ Honda Amaze में आपको लेन कीपिंग असिस्ट मिलने के साथ-साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है. इसके अलावा इसमें आपको ABS और EBD का भी विकल्प देखने के लिए मिल जाता है. 

परफॉर्मंस में कौन आगे? 

Tata Tiago में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांंसमिशन, हर्मन की 10.24 इंच की टचस्क्रीन और ऐप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Honda Amaze में आपको 1199 सीसी का 1.2L i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp की पावर देने के साथ ही साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. देखा जाए तो दोनों ही कारों में आपको किफायती फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं.

Tags: Tata Tiago
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