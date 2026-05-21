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Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE: किस कार को खरीदना रहेगा किफायती? कौन है सेगमेंट की बेस्ट

Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE: दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की दमदार और एक किफायती कार मानी जाती है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच कौन से अंतर मिलते हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 21, 2026 4:54:25 PM IST

Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE: किस कार को खरीदना रहेगा किफायती? कौन है सेगमेंट की बेस्ट


Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE: भारत में मिडिल क्लास परिवार के लिए कार खरीदना सिर्फ एक शौक या स्टेटस नहीं है, बल्कि असल में जरूरत बन गई है. बच्चों की स्कूल ड्रॉप से लेकर खुद के ऑफिस जाने तक कार एक बहुत जरूरी साधन के तौर पर काम करती है. मिडल क्लास फैमिली अक्सर एक किफायती कार देखती है, जिसमें अच्छा माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो. ऐसे में कॉम्पैक्ट एसयूवी या प्रीमियम हैचबैक कारें किफायती साबित हो सकती हैं. अगर आप ऐसी ही कोई कार लेना चाहते हैं तो Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की दमदार और एक किफायती कार मानी जाती है. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. चलिए जानते हैं दोनों कारों के बीच कौन से अंतर मिलते हैं. 

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Tata Tiago vs Grand i10 NIOS VIBE: फीचर्स में क्या है तुलना?

Tata Tiago में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांंसमिशन, हर्मन की 10.24 इंच की टचस्क्रीन और ऐप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है. इस कार में 7 इंच का हार्मन टचस्क्रीन और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के साथ ही डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर भी मिलता है. वहीं, दूसरी ओर Grand i10 NIOS VIBE में आपको Android Auto & Apple CarPlay के अलावा रियर वेंट के साथ-साथ ऑटोमेटिक ऐसी वेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं. इस कार में आपको रियर व्यू मिरर के साथ ही साथ TPMS और ABS का विकल्प देखने के लिए मिलता है. 

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Tata Tiago में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है. कार में आपको 1.2 लीटर के साथ 3 सिलेंडर इंजन आता है. यह इंजन 84 से 86 BHP की पावर देने के साथ ही 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Tata Tiago में आपको पेट्रोल में 19.01 kmpl से लेकर 20.09 kmpl तक की माइलेज मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Grand i10 NIOS VIBE में आपको 1.2-litre Kappa पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5 स्पीड मैन्युअल AMT ट्रांसमिशन्स का ऑप्शन मिल जाता है. 

ये भी पढ़ें: Mahindra Scorpio N Facelift को लॉन्च करने की तैयारी, जानें scorpio N से कितनी अलग, किसमें मिलेगा दमदार इंजन

Tags: Best Hatchback Cars
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