Tata Tiago EV vs Tata Punch EV: कौन सी ईवी कार रहेगी बेस्ट? किसमें मिलेगी ज्यादा रेंज, बजट में क्या बैठेगी फिट

Tata Tiago EV vs Tata Punch EV: आज कल इलेक्ट्रॉनिक कारों का क्रेज या ट्रेंड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ईवी कारों की न केवल मांग मार्केट में बढ़ गई है बल्कि, ईवी से जुड़े अन्य व्यापार भी तेजी से ग्रो करने लगे हैं. अब ईवी को लेकर चर्चा इतनी तेज है कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां अपनी ईवी कार बनाने लगी हैं. केवल इतना ही नहीं बल्कि, अब तो फेरारी ने भी ईलवी की दुनिया में कदम रख दिया है. अगर आप छोटी हैचबैक ईवी कार देख रहे हैं तो ऐसे में Tata Tiago EV और ata Punch EVकी ओर जो सकते हैं.

दोनों सही कारें काफी बेहतर हैं और ईवी के तौर पर न केवल, एक अच्छी रेंज निकालती है बल्कि शानदार परफॉर्मेंस भी देती है. अगर आप ईवी कार लेना चाहते हैं तो निशितौर पर इन दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Tata Tiago EV की तो इस कार में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के अलावा 360 डिग्री कैमरा और ड्यूल वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है. इसके साथ ही कनेक्टेड कार टेक के साथ-साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो भी मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Tata Punch EV में Apple CarPlay, Android Autoके साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिलता है. यही नहीं इस कार में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ-साथ कार में हिल होल्ड असिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है.

परफॉर्मेंस में क्या है तुलना?

Tata Tiago EV में आपको दो बैटरी का विकल्प दिया गया है. 19.2 kWh की बैटरी में यह कार 61 hp की पावर देने के साथ-साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी बैटरी 24 kWh की है, जो 75 hp की पावर निकालने के साथ ही 114 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ Tata Punch EV में 40Kwh तक के बैटरी पैक के साथ 468 किलोमीटर की रेंज के साथ लॉन्च किया गया है, जो इस सेगमेंट में कफी अच्छी मानी जाती है. अगर इसकी बैटरी की एवरेज निकालकर देखें तो यह आपको 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर के शुल्क में बैठती है.