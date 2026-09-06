Tata Tiago EV vs Nexon EV: 10 लाख के बजट में लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार? बैटरी से लेकर रेंज तक क्या रहेगी ज्यादा दमदार, जानें अंतर

Tata Tiago EV vs Nexon EV: भारत में इलेक्ट्रिक कार लेना अब एक आम बात हो गई है. पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक कार लेना एक ज्यादा फायदे का सौदा माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि, अन्य फ्यूल के मुकाबले ईवी कारों में आपकी रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है. हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय सिर्फ इसकी कीमत देखना काफी नहीं है. बैटरी की क्षमता, फुल चार्ज पर मिलने वाली रेंज, चार्जिंग स्पीड के साथ ही साथ फीचर्स और सेफ्टी जैसी बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

अगर आपका बजट करीब 10 लाख रुपये है, तो Tata Tiago EV के साथ-साथ Nexon EV आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लेकिन, दोनों में से किसी को भी लेने से पहले आपको दोनों ही कारों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

फीचर्स में कौन ज्यादा बेस्ट?

बात करें अगर Tata Tiago EV की तो इस कार में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के अलावा 360 डिग्री कैमरा और ड्यूल वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है. इसके अलावा कार में कनेक्टेड कार टेक के साथ-साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर Tata Nexon EV में आपको JBL के 9 स्पीकर्स, 10.25-inch इंच की फुली रिकंफिगरेबल डिजिटल डिस्प्ले मिलने के अलावा 12.3 इंच की सिनेमैटिक टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी जाती है.

पावर और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?