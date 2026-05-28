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लेना चाहते हैं हैचबैक EV? Tata Tiago EV vs MG Comet EV में क्या रहेगी बेस्ट, किसमें मिलते हैं दमदार फीचर्स

अगर आप एक अच्छी और किफायती हैचबैक कार लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Tata Tiago EV एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसका मुकाबला MG Comet EV के साथ किया जाता है. यह दोनों ही एक हैचबैक ईवी कारें हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ बड़े अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 28, 2026 5:17:46 PM IST

लेना चाहते हैं हैचबैक EV? Tata Tiago EV vs MG Comet EV में क्या रहेगी बेस्ट, किसमें मिलते हैं दमदार फीचर्स


Tata Tiago EV vs MG Comet EV: छोटी और मिडल क्लास फैमिली के लिए हैचबैक कार काफी सटीक बैठती है. पेट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों ने मिडिल क्लास परिवार के बजट को हिलाकर रख दिया है, जिससे लोग अब ज्यादा बेहतर और फ्यूल एफिशिएंट कारों की तलाश में हैं. यही कारण है कि आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. काफी हद तक ईवी कारों को लेना आज के समय में किफायती और वैल्यू फॉर मनी भी माना जाता है. आजकल भाती कार बाजार में आपको हैचबैक सेगमेंट में ही ईवी कारों की भरमार मिल जाएंगी.

अगर आप एक अच्छी और किफायती हैचबैक कार लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Tata Tiago EV एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसका मुकाबला MG Comet EV के साथ किया जाता है. यह दोनों ही एक हैचबैक ईवी कारें हैं. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के कुछ बड़े अंतर के बारे में. 

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किस कार में मिलेंगे बेहतर फीचर्स?

बात की जाए अगर Tata Tiago EV की तो इस कार में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के अलावा 360 डिग्री कैमरा और ड्यूल वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है. इसके अलावा कार में कनेक्टेड कार टेक के साथ-साथ वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ MG Comet EV में आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलने के अलावा  i-Smart सिस्टम मिल जाता है साथ ही साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्र ल और स्मार्ट कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है. 

कौन सी कार में मिलेगी कैसी परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस और रेंज की बात की जाए तो Tata Tiago EV में आपको दो बैटरी का विकल्प दिया गया है. 19.2 kWh की बैटरी में यह कार 61 hp की पावर देने के साथ-साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी बैटरी 24 kWh की है, जो 75 hp की पावर निकालने के साथ ही 114 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. MG Comet EV में 17.3 kWh की बैटरी दी जाती है, जो आपको 230 किलोमीटर तक की रेंज निकालकर देती है. वहीं, पावर की बात करें तो यह 41.42 bhp की पावर के साथ-साथ 110 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. 

Tags: Tata Tiago EV
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