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Tata Sierra vs Toyota Taisor: फीचर्स के मामले में कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी? परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट

दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतरीन हैं, अगर आप दोनों कारों में से किसी एक को लेने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 10, 2026 2:53:03 PM IST

Tata Sierra vs Toyota Taisor: फीचर्स के मामले में कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी? परफॉर्मेंस में क्या रहेगी बेस्ट


Tata Sierra vs Toyota Taisor: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें एक अलग ही जगह बनाती हैं. इन कारों को लेना आमतौर पर किफायती माना जाता है क्योंकि, इन कारों में आपको कई दमदार फीचर्स के साथ ही एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है. आज के समय में लोग ऐसी कार देखते हैं, जो न केवल दिखने में अच्छी हो, बल्कि जिसमें एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरिएंस भी मिले. अगर आप ऐसी ही कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Sierra vs Toyota Taisor में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतरीन हैं, अगर आप दोनों कारों में से किसी एक को लेने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में. 

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Tata Sierra vs Toyota Taisor के फीचर्स 

Tata Sierra में आपको पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने के अलावा सेफ्टी के तौर पर लेवल 2 ADAS का फीचर भी दिया जाता है. इस कार में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर टेलगेट भी देखने के लिए मिल जाता है. दूसरी तरफ बात की जाए तो Toyota Taisor एक बेहतरीन मिड साइज एसयूवी कार है, जिसमें 9 इंच की टचस्क्रीन के साथ ही 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है. इसके अलावा रियर ऐसी वेंट्स और Head-up display (HUD) भी मिल जाता है. 

परफॉर्मेंस के मामले में कौन बेहतर? 

टाटा सिएरा में आपको 1.5L Turbo Petrol इंजन देखने के लिए मिल जाता है. इस कार में आपको 160 PS की पावर मिलने के अलावा 255 Nm का टॉर्क भी मिलता है. साथ ही साथ इस कार में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा. Toyota Taisor में 1.0L Turbo Petrol के साथ 1.2 लीटर इंजन मिलता है. इसका 1.0 लीटर इंजन 100.06 PS की पावर देने के साथ-साथ 147.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. माना जाता है कि इस कार में आपको काफी बेहतरीन पावर देखने के लिए मिलती है. 

Tags: Tata Sierra
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