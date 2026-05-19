Home > टेक - ऑटो > Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

इन कारों को लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं तीनों कारों में क्या अंतर मिलते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच कौन से बड़े अंतर आते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 19, 2026 7:46:11 PM IST

Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स


Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: भारत में मिड या कॉम्पैक्ट साइज SUV कारों का हमेशा से ही दबदबा बना रहा है. आजकल भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एडवांस लेवल की कारें आ चुकी हैं, जिससे यह चुन पाना मुश्किल हो गया है कि कौन सी कार आपके लिए ज्यादा सटीक रहेगी. अगर आपर 10 से 18 लाख रुपये के बीच में कोई AC कार देख रहे हैं, जो लुक्स और परफॉर्मेंस में आपके लिए जबरदस्त हो तो ऐसे में Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid में से किसी एक को ले सकते हैं.

इन कारों को लेने से पहले आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं तीनों कारों में क्या अंतर मिलते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच कौन से बड़े अंतर आते हैं. 

You Might Be Interested In

किसमें मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स? 

टाटा सिएरा की तो इस कार में आपको 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलता है साथ ही साथ इस कार में 360 डिग्री कैमरा और एक बड़े साइज की पैनोरमिक सनरूफ भी देखने के लिए मिलती है. सेफ्टी के तौर पर इसमें आपको Level 2 ADAS भी दिया जाता है. वहीं, किआ सेल्टॉस में आपको 12.3 इंच की डिस्प्ले मिलने के अलावा ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन दिया जाएगा. Kia Sorento Hybrid में आपको 12.3 इंच की स्क्रीन, पैनेरॉमिक सनरूफ, फिंगरप्रिंट लॉक, अनलॉक के साथ ही साथ ड्यूल कैमरा ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है. 

कैसी रहेगी कार की परफॉर्मेंस? 

Kia Sorento Hybrid में 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया जा रहा है. इसमें आपको 178 bhp की पावर जोकि, पेट्रोल इंजन में देखने के लिए मिल सकती है. हालांकि, इसमें 65 bhp (इलेक्ट्रिक मोटर) का भी ऑप्शन दिया जाएगा. टाटा सिएरा में आपको 1.5L TGDi टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160 PS की पावर जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. वहीं, Kia Seltos में आपको 1.5 लीटर कप्पा टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 160 PS की पावर देने के साथ ही साथ 253 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. कार की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.

Tags: Tata Sierra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026
Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स
Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स
Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स
Tata Sierra vs Kia Sorento Hybrid: अपने सेगमेंट की बेस्ट कौन, किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स