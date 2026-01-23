Tata Sierra या Hyundai Creta दोनों में से कौन सी कार है बेहतर, देखें डिटेल

Tata Sierra vs Hyundai Creta: अगर आप Tata Sierra और Hyundai Creta में से कोई एक कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कार लें तो हम आपको आज दोनों कार के बारे में सब कुछ बताएंगे. अगर Tata Sierra की बात करें तो वो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है और उसकी कीमत 11.49 लाख से शुरू होकर 18.49 लाख है और Hyundai Creta की कीमत की बात करें तो वो 10.73 लाख है और इसका टॉप वेरिएंट 20 साख तक जाता है. इससे हम ये जान सकते हैं कि Hyundai Creta की शुरूआती कीमत सियारा की तुलना में कम है, लेकिन इसके जो टॉप मॉडल है वो महंगे हैं.

इन दिनों Tata Sierra को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है, वहीं Hyundai Creta में डुअल स्की्री सेटअप है जो काफी अच्छा है लेकिन सियारा के आगे फीका है. Tata Sierra को उसके अलॉय वील्स भी काफी स्टाइलिश बनाते हैं. इन सबसे एक बात तो साफ है कि अभी तक Tata Sierra ज्यादा अच्छी लग रही है. आइए जानते हैं दोनों कार के बारे में आगे-

Tata Sierra vs Hyundai Creta: फीचर्स और डिजाइन की तुलना

अगर आप SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Tata Sierra और Hyundai Creta दोनों ही फेमस ऑप्शन हैं. आइए जानते हैं कि फीचर्स, डिजाइन और कंफर्ट के लिहाज से कौन-कौन सी SUV ज्यादा बेहतरीन है.

Tata Sierra vs Hyundai Creta: इंटीरियर और आराम

Tata Sierra और Hyundai Creta दोनों में बुनियादी आरामदायक फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन Sierra कुछ ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ थोड़ी आगे रहती है.

इसमे मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट्स में एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट है. इन फीचर्स की वजह से केबिन ज्यादा लग्जरी और आरामदायक महसूस होता है.

वहीं Hyundai Creta में आरामदायक सीट्स है, यूजर-फ्रेंडली इंटीरियर और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए शानदार डिजाइन है.

Tata Sierra vs Hyundai Creta: डिजाइन और स्टाइल

Tata Sierra का डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग माना जाता है. इसका मॉडर्न और क्लासिक लुक एक साथ मिलता है. इसके अलावा, Sierra 6 आकर्षक रंग ऑप्शन में उपलब्ध है, जो इसे और भी खास बनाते हैं.

Hyundai Creta का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और युवा वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ये SUV शहर में ड्राइविंग और रोजमर्रा के उपयोग के लिए एकदम फिट बैठती है. Sierra थोड़ी दमदार और क्लासी फील देती है, जबकि Creta नार्मल एक्सपीरिएंस देती है.

Tata Sierra vs Hyundai Creta: कौन सी SUV चुनें?

अगर आप प्रिमियम फीचर्स, नया डिजाइन और बड़े व्हील्स पसंद करते हैं, तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर ऑप्शन है.

अगर आप कंफर्ट, बजट-फ्रेंडली और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही SUV चाहते हैं, तो Hyundai Creta सही चुनाव होगी.