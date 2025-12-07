Home > टेक - ऑटो > Tata Sierra 2025 Price: तीन इंजन, सात ट्रिम्स और कई ट्रांसमिशन ऑप्शन, जानें- कौन सा वेरिएंट आपके बजट में फिट?

Tata Sierra 2025 Price: Tata Sierra 2025 SUV की कीमतें 11.49 लाख से 18.49 लाख रुपये तक होंगी. ये 3 इंजन, 7 ट्रिम्स और मैनुअल, DCA व ऑटोमैटिक विकल्पों में उपलब्ध होगी.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 7, 2025 12:37:53 PM IST

Tata Sierra 2025: टाटा मोटर्स ने शनिवार को अपनी आने वाली SUV Tata Sierra 2025 के वेरिएंट और कीमतों का खुलासा किया. नई Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए ये 18.49 लाख रुपये तक जाती है.

 इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

नई Sierra तीन इंजन ऑप्शन में उपलब्ध होगी:

 1.5L Revotron पेट्रोल
 1.5L TGDi Hyperion टर्बो-पेट्रोल
 1.5L Kryojet डीजल

इनमें मैनुअल, DCA और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन होंगे, जो वेरिएंट के अनुसार बदलते हैं.

वेरिएंट और कीमतें

Sierra 2025 कुल सात ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+।

पेट्रोल Revotron वेरिएंट्स:

 Smart+ MT – 11.49 लाख
 Pure MT – 12.99 लाख
 Pure DCA – 14.49 लाख
 Pure+ MT – 14.49 लाख
 Pure+ DCA – 15.99 लाख
 Adventure MT – 15.29 लाख
 Adventure DCA – 16.79 लाख
 Adventure+ MT – 15.99 लाख

Hyperion टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट:

 Adventure+ AT – 17.99 लाख

Kryojet डीजल वेरिएंट्स:

 Smart MT – 12.99 लाख
 Pure MT – 14.49 लाख
 Pure AT – 15.99 लाख
 Pure+ MT – 15.99 लाख
 Pure+ AT – 17.49 लाख
 Adventure MT – 16.49 लाख
 Adventure+ MT – 17.19 लाख
 Adventure+ AT – 18.49 लाख

Accomplished और Accomplished+ वेरिएंट की कीमतें बाद में घोषित की जाएंगी.

कलर और डिजाइन ऑप्शन

Sierra कई रंगों में उपलब्ध होगी, जिनमें शामिल हैं: Pristine White, Pure Grey, Coorg Cloud, Munnar Mist, Bengal Rouge, Andaman Adventure. कुछ रंग वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकते हैं.

बुकिंग और डिलीवरी

अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो अभी से बुकिंग की तैयारी कर लें. कार की बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और कस्टमर डिलीवरी 15 जनवरी 2026 को मिलेगी.

नई Sierra प्रीमियम मिड-साइज SUV सेगमेंट में टाटा मोटर्स का प्रवेश दर्शाती है, जिसमें अलग-अलग लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड ट्रिम्स और पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं.

 

