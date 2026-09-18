Tata Sierra की Legend सीरीज हुई लॉन्च, कई नए वैरिएंट्स के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, जानें क्या होगी कीमत

Tata Sierra Legend Series: ग्राहक टाटा की नई कार लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजाकर कर रहे थे. हाल ही में कंपनी ने TATA Sierra Legend Series को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. माना जा रहा है कि टाटा सिएरा की यह नई सीरीज काफी दमदार और लुक्स में काफी शानदार रहने वाली है. यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में आपको मिल जाएगी. इस सीरीज में कई नए वैरिएंट्स और बहुत से प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो वाकई ग्राहकों के लिए किफायती साबित हो सकते हैं.

इस कार की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार रहने वाली है. माना जा रहा है कि इस कार की कीमत काफी किफायती रखी गई है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत आदि के बारे में.

Tata Sierra Legend Series के फीचर्स

Tata Sierra Legend सीरीज में आपको 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट इंटीरियर्स, प्योर L वैरिएंट में 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम आदि दिया गया है. वहीं, प्योर+ L वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर और ‘बॉस मोड’ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, प्योर L (O) में वॉइस-असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ के भी फीचर्स दिए गए हैं. बात की जाए अगर कार की कीमत की तो इस नई सीरीज को 11.00 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है.

कैसी होगी कार की परफॉर्मेंस?