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Tata Sierra की Legend सीरीज हुई लॉन्च, कई नए वैरिएंट्स के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, जानें क्या होगी कीमत

इस कार की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार रहने वाली है. माना जा रहा है कि इस कार की कीमत काफी किफायती रखी गई है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत आदि के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 6:35:25 PM IST

Tata Sierra की Legend सीरीज हुई लॉन्च, कई नए वैरिएंट्स के साथ मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, जानें क्या होगी कीमत


Tata Sierra Legend Series: ग्राहक टाटा की नई कार लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजाकर कर रहे थे. हाल ही में कंपनी ने TATA Sierra Legend Series को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. माना जा रहा है कि टाटा सिएरा की यह नई सीरीज काफी दमदार और लुक्स में काफी शानदार रहने वाली है. यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में आपको मिल जाएगी. इस सीरीज में कई नए वैरिएंट्स और बहुत से प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो वाकई ग्राहकों के लिए किफायती साबित हो सकते हैं.
इस कार की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार रहने वाली है. माना जा रहा है कि इस कार की कीमत काफी किफायती रखी गई है. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और कीमत आदि के बारे में. 

Tata Sierra Legend Series के फीचर्स 

Tata Sierra Legend सीरीज में आपको 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदरेट इंटीरियर्स, प्योर L वैरिएंट में 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम आदि दिया गया है. वहीं, प्योर+ L वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर और ‘बॉस मोड’ जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, प्योर L (O) में वॉइस-असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ के भी फीचर्स दिए गए हैं. बात की जाए अगर कार की कीमत की तो इस नई सीरीज को 11.00 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. 

कैसी होगी कार की परफॉर्मेंस? 

बात की जाए अगर इस नई सीरीज की परफॉर्मेंस की तो इसमें 1.5-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल, 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन के अलग-अलग ऑप्शन मिल जाते हैं. यह कार 5-स्टार BNCAP रेटिंग वाले बॉडी स्ट्रक्चर पर बनी है, जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी दमदार साबित हो सकती है. पूरी लीजेंड सीरीज में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और सभी पहियों में डिस्क ब्रेक्स का भी ऑप्शन दिया गया है. 

Tags: Tata Sierra Legend Series
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