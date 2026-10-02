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Tata Sierra EV vs Volkswagen Taigun: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV रहेगी ज्यादा दमदार? बैटरी से रेंज तक क्या रहेगा वैल्यू फॉर मनी

इलेक्ट्रिक कारों में आपको अच्छे और बेहतरीन फीचर्स के साथ एक बेहतरीन रेंज भी मिल जाती है. हालांकि, दोनों ही कारें आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है. चलिए जानते हैं दोनों ही कारों में क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 6:43:49 PM IST

Tata Sierra EV vs Volkswagen Taigun: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV रहेगी ज्यादा दमदार? बैटरी से रेंज तक क्या रहेगा वैल्यू फॉर मनी


Tata Sierra EV vs Volkswagen Taigun: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है और अब ग्राहकों के पास पेट्रोल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक SUV के ऑप्शन भी तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर कोई खरीदार करीब मिड-सेगमेंट से प्रीमियम SUV की तरफ देख रहा है, तो आपके पास Tata Sierra EV vs Volkswagen Taigun जैसी कारें ले सकते हैं. Sierra EV बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, जबकि Taigun में पेट्रोल TSI इंजन मिलता है.
इलेक्ट्रिक कारों में आपको अच्छे और बेहतरीन फीचर्स के साथ एक बेहतरीन रेंज भी मिल जाती है. हालांकि, दोनों ही कारें आपको बेहतरीन फीचर्स के साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है. चलिए जानते हैं दोनों ही कारों में क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं. 
 

फीचर्स की तुलना में कौन आगे?

Tata Sierra EV में आपको लेवल-2 ADAS, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ ही साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर बात करें अगर Volkswagen Taigun में आपको पैनारॉमिक सनरूफ, गूगल पावर्ड वॉइस कमांड के साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलती है. इसके अलावा कार में नैविगेशन का भी फीचर दिया गया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. 
 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर? 

Tata Sierra EV में 55 kWh और 65 kWh की दो बैटरी पैक दिए जाते हैं. कार फुल चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर तक की रेंज निकाल सकती है. इस इलेक्ट्रिक कार में आपको 167PS की पावर के साथ ही साथ 450 से लेकर 550 किलोमीटर तक की रेंज देखने के लिए मिल सकती है. वहीं, Volkswagen Taigun में आपको 1.5L TSI EVO का इंजन मिलता है, जोकि 150 PS की पावर देने के साथ ही 250 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलते हैं, जो पावर और परफॉर्मेंस में काफी मददगार साबित होते हैं.

Tags: Tata Sierra EV
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