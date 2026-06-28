Tata Sierra EV vs Nexon EV: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV रहेगी ज्यादा दमदार? बैटरी से रेंज तक क्या रहेगी वैल्यू फॉर मनी

Tata Sierra EV vs Nexon EV: भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. आज के समय में आप जिस भी बजट में कार लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते आज के समय में लोग इलेक्ट्रिक कार की ओर स्विच कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है. इलेक्ट्रिक कारों में आपको अच्छे और बेहतरीन फीचर्स के साथ एक बेहतरीन रेंज भी मिल जाती है.

अगर आप किसी नई इलेक्ट्रिक कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Tata Sierra EV vs Nexon EV में से किसी एक कार को ले सकते हैं. दोनों ही कारें सेगमेंट की बेस्ट और दमदार कारें मानी जाती हैं.

किस कार में मिलेंगे लेटेस्ट फीचर्स?

वैसे तो फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. बात करें अगर Tata Sierra EV की तो इस कार में आपको लेवल-2 ADAS, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ ही साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर बात करें अगर Tata Nexon EV की तो इस कार में JBL के 9 स्पीकर्स, 10.25-inch इंच की फुली रिकंफिगरेबल डिजिटल डिस्प्ले मिलने के अलावा 12.3 इंच की सिनेमैटिक टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी जाती है.

रेंज और पावर के मामले में कौन आगे?

रेंज और पावर की बात करें तो Tata Sierra EV में 55 kWh और 65 kWh की दो बैटरी पैक दिए जाते हैं. कार फुल चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर तक की रेंज निकाल सकती है. इस इलेक्ट्रिक कार में आपको 167PS की पावर के साथ ही साथ 450 से लेकर 550 किलोमीटर तक की रेंज देखने के लिए मिल सकती है. वहीं, दूसरी ओर Tata Nexon EV में आपको 45 kWh और 30 kWh की बैटरी मिलती है. यह कार 489km और 375 किलोमीटर की बेहतरीन रेंज मिलती है. दोनों ही कारें रेंज के साथ ही पावर के मामले में काफी बेहतर मानी जाती हैं.