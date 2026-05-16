Tata Sierra EV की हुई एंट्री कन्फर्म! 25 मिनट में होगी फास्ट चार्ज, AWD टेक्नोलॉजी से मार्केट में मचाएगी हलचल

Tata Sierra EV: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में Tata Motors अपनी आइकॉनिक SUV Sierra को नए इलेक्ट्रिक अवतार में पेश करने जा रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि Tata Sierra EV को साल 2026-27 की दूसरी छमाही, यानी त्योहारी सीजन के दौरान लॉन्च किया जाएगा. ये नई मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV मॉडर्न तकनीक, प्रीमियम फीचर्स और दमदार डिजाइन के साथ बाजार में उतरने वाली है.

Tata Sierra EV को कंपनी के एडवांस्ड Acti.EV प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जाएगा. ये SUV Tata की मौजूदा इलेक्ट्रिक लाइनअप में Nexon EV और Curvv EV से ऊपर जबकि Harrier EV से नीचे पोजिशन की जाएगी. इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹20 लाख से ₹25 लाख के बीच हो सकती है.

रेट्रो और मॉडर्न डिजाइन (Tata Sierra EV Design)

नई Sierra EV में क्लासिक Sierra की झलक के साथ मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे. इसके फ्रंट में क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल, स्मूद बंपर और कनेक्टेड LED हेडलाइट्स दी जा सकती हैं. पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललाइट्स और आइकॉनिक रैपअराउंड रियर ग्लास इसे बेहद खास बनाएंगे.

इसके अलावा ब्लैक्ड-आउट A और C-पिलर्स, बड़े R19 अलॉय व्हील्स और मजबूत बॉडी प्रोपोर्शन्स SUV को रोड पर दमदार उपस्थिति देंगे. इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए खास EV-स्पेसिफिक फ्रंट डिजाइन इसे ICE वर्जन से अलग पहचान देगा.

सेफ्टी फीचर्स पर भी रहेगा खास फोकस (Tata Sierra EV Features)

Tata Motors हमेशा से अपनी कारों की सेफटी के लिए जानी जाती है और Sierra EV में भी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. इसमें Level 2 ADAS तकनीक, ESP, 6 एयरबैग्स और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलने की उम्मीद है.

कंपनी की अन्य EVs की तरह ये SUV भी बेहतर सेफ्टी रेटिंग हासिल कर सकती है, जिससे ये फैमिली ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकती है.

बैटरी, पावर और रेंज (Tata Sierra EV Battery Range)

नई Tata Sierra EV को अलग-अलग बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है. इसमें 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 75 kWh बैटरी का भी उल्लेख किया गया है. SUV में RWD और AWD दोनों ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं. इसकी पावर लगभग 166 HP से लेकर 238 HP तक हो सकती है. वहीं एक बार फुल चार्ज होने पर ये करीब 500 किलोमीटर तक की ARAI-प्रमाणित रेंज देने में सक्षम हो सकती है.

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के जरिए Sierra EV को DC फास्ट चार्जर से मात्र 25 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकेगा, जो लंबी यात्राओं को और आसान बनाएगा.