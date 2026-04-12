Tata Sierra launch date: नए अवतार में वापसी को तैयार टाटा सिएरा, जानिए लॉन्चिंग डेट और कीमत

Tata Sierra launch date: भारतीय ऑटो बाजार में एक बार फिर नॉस्टैल्जिया और नई तकनीक का जबरदस्त मेल देखने को मिलने वाला है. Tata Motors अपनी आइकॉनिक SUV टाटा सिएरा को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है. 90 के दशक में युवाओं की ड्रीम कार रही सिएरा अब आधुनिक फीचर्स, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और प्रीमियम डिजाइन के साथ वापसी कर रही है, जिससे यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है.

एडवांस फीचर्स से आकर्षित करेगी

नई टाटा सिएरा सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि ब्रांड की विरासत और भविष्य की तकनीक का संगम है. कंपनी इसे एक ऐसी SUV के रूप में पेश कर रही है जो पुराने ग्राहकों की यादों को ताजा करेगी और नए ग्राहकों को एडवांस फीचर्स से आकर्षित करेगी.

कब आएगी नई सिएरा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन 2025 के अंत (करीब 25 नवंबर) तक लॉन्च हो सकता है, जबकि पेट्रोल वर्जन 2026 की शुरुआत में बाजार में दस्तक देगा.

कीमत: किस रेंज में होगी लॉन्च?

नई टाटा सिएरा की अनुमानित कीमत ₹15 लाख से शुरू होकर ₹30 लाख तक जा सकती है.

पेट्रोल वर्जन: ₹15–17 लाख (शुरुआती)

₹15–17 लाख (शुरुआती) ईवी वर्जन: अधिक कीमत, उन्नत बैटरी और रेंज के कारण

पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्प

ईवी वर्जन: 65–75 kWh बैटरी पैक, 450–500 किमी तक रेंज

65–75 kWh बैटरी पैक, 450–500 किमी तक रेंज पेट्रोल वर्जन: 1.5L टर्बो इंजन, मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

1.5L टर्बो इंजन, मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का विकल्प भी मिल सकता है

रेट्रो टच के साथ मॉडर्न लुक

नई सिएरा में टाटा की “Impact Design” लैंग्वेज देखने को मिलेगी

फुल-विड्थ LED DRL और शार्प हेडलाइट्स

आइकॉनिक रियर ग्लास पैनल (पुरानी सिएरा की याद)

डुअल-टोन रूफ और डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

इंटीरियर और कम्फर्ट

12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ

फ्लैट फ्लोर के साथ ज्यादा स्पेस

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले

एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले 360° कैमरा और वॉयस कंट्रोल

OTA अपडेट और स्मार्ट कार ऐप

सेफ्टी: एडवांस फीचर्स से लैस SUV

6 एयरबैग (संभावित)

ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल

ADAS फीचर्स जैसे लेन असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग

टाटा मोटर्स के लिए क्यों खास है सिएरा?

टाटा सिएरा का लॉन्च टाटा की ईवी रणनीति और प्रीमियम SUV सेगमेंट में पकड़ को और मजबूत करेगा. यह कार पुराने और नए दोनों तरह के ग्राहकों को टारगेट करती है.