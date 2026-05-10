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Tata Safari vs Toyota Hyryder: लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? किसे लेना रहेगा बेस्ट, क्या है वेल्यू फॉर मनी

हाइराइडर को मिनी फॉर्च्यूनर कहा जाता है माना जाता है कि यह फॉर्च्यूनर कार का मिनी वर्जन है. कंफर्ट के मामले में भी दोनों ही कारें किसी से कम नहीं है. अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें.

By: Kunal Mishra | Published: May 10, 2026 3:31:03 PM IST

Tata Safari vs Toyota Hyryder: लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? किसे लेना रहेगा बेस्ट, क्या है वेल्यू फॉर मनी


Best SUV in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUVs को बेस्ट और एक ऐसी कार माना जाता है, जिसे आप रफ-टफ तरीके से चलाने के साथ ही ऑफरोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें से एक है टाटा सफारी, जो लंबे समय से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि, लुक्स के मामले में सफारी की कोई टक्कर नहीं है. लेकिन, इस सेगमेंट 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ टोयोटा की हाइराइडर भी इससे कड़ी टक्कर लेती है. भारत में सफारी को एक टिकाऊ और दमदार SUV कार मानी जाती है.

हाइराइडर को मिनी फॉर्च्यूनर कहा जाता है माना जाता है कि यह फॉर्च्यूनर कार का मिनी वर्जन है. कंफर्ट के मामले में भी दोनों ही कारें किसी से कम नहीं है. अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. 

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किसके फीचर्स ज्यादा अच्छे? 

दोनों ही कारें फीचर्स में बेस्ट मानी जाती हैं. Tata Safari में आपको फ्रंट में LED DRLs मिलने के साथ LED daytime running light (DRL) और 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. इसके अलावा इस कार का कैबिन काफी प्रीमियम फील कराता है. वहीं, दूसरी ओर Toyota Hyryder में कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ के अलावा 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलते हैं, जो काफी बेहतरीन माने जाते हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

देखा जाए तो टाटा की सफारी में 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है साथ ही वहीं, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. डीजल में यह कार आपको 170 PS की पावर देने के साथ 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, बात करें अगर Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. 

Tags: Best SUV
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